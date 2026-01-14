O Τραμπ χάνει την ψυχραιμία του κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο της Ford – Το επεισόδιο με εργαζόμενο (Video)

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο την Τρίτη σε ένα άτομο που ακούστηκε να τον αποκαλεί «προστάτη παιδεραστών» ενώ περιηγούνταν σε ένα εργοστάσιο φορτηγών Ford στο Μίσιγκαν.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ, ο Τραμπ δείχνει ένα άτομο που δεν φαίνεται στο πλάνο και λέει μερικές λέξεις. Στη συνέχεια, δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο προς την κατεύθυνση αυτού του ατόμου.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Ο Τραμπ περιηγούνταν στο εργοστάσιο στο Ντίαρμπορν πριν εκφωνήσει ομιλία στο Ντιτρόιτ για την οικονομία των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το βράδυ: «Ένας τρελός ούρλιαζε άγρια ​​βρισιές σε μια πλήρη έκρηξη οργής και ο Πρόεδρος έδωσε μια κατάλληλη και σαφή απάντηση».

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, ο εκπρόσωπος της Ford, Ντέιβιντ Τόβαρ, δήλωσε: «Έχουμε δει το βίντεο στο οποίο αναφέρεστε. Μία από τις βασικές μας αξίες είναι ο σεβασμός και δεν ανεχόμαστε κανέναν να λέει κάτι τέτοιο ακατάλληλο εντός των εγκαταστάσεών μας. Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια διαδικασία για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν ασχολούμαστε με συγκεκριμένα ζητήματα προσωπικού».

Το όνομα του Τραμπ αναφέρεται στα αρχεία του Επστάιν που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ένα από τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα περιελάμβανε ένα email που έλεγε ότι τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Τραμπ πέταξε με το αεροπλάνο του Επστάιν τουλάχιστον οκτώ φορές τη δεκαετία του 1990, συμπεριλαμβανομένης μιας φοράς με μια 20χρονη γυναίκα, η οποία δεν κατονομάστηκε.

Οι αρχές δεν έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για κανένα αδίκημα και αυτός και ο Λευκός Οίκος έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα κακό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε μετά τη δημοσίευση του email ότι ορισμένα από τα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιαστικούς ισχυρισμούς», τους οποίους χαρακτήρισε «αβάσιμους και ψευδείς».

