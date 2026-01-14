Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony (video)

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του δεξαμενόπλοιου Delta Harmony κατέγραψε τη στιγμή που το drone το χτύπησε στη Μαύρη Θάλασσα.

Το τάνκερ ήταν ένα από τα τρία ελληνικών συμφερόντων που βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα, ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Στο βίντεο φαίνεται η έκρηξη και η φωτιά που ξεσπάει αμέσως, στο πάνω μέρος της οθόνης.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea.



The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

Τα drones επιτέθηκαν σε άλλα δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, το Matilda και το Delta Supreme.

Όσον αφορά στο Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας. Το MT MATILDA, δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Στο DELTA HARMONY η φωτιά από την επίθεση κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης:

Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε πρόταση δανείου 90 δισεκ. για την Ουκρανία

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

Κραν Μοντανά: 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα φονικά πυροτεχνήματα – Της είχαν πει να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» και πέθανε από ασφυξία