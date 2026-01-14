search
ΚΟΣΜΟΣ

14.01.2026 15:10

Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony (video)

14.01.2026 15:10
dexamenoploio-ekrixi

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του δεξαμενόπλοιου Delta Harmony κατέγραψε τη στιγμή που το drone το χτύπησε στη Μαύρη Θάλασσα.

Το τάνκερ ήταν ένα από τα τρία ελληνικών συμφερόντων που βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα, ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Στο βίντεο φαίνεται η έκρηξη και η φωτιά που ξεσπάει αμέσως, στο πάνω μέρος της οθόνης.

Τα drones επιτέθηκαν σε άλλα δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, το Matilda και το Delta Supreme.

Όσον αφορά στο Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας. Το MT MATILDA, δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Στο DELTA HARMONY η φωτιά από την επίθεση κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Untitled design (3)
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χάνει την ψυχραιμία του κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο της Ford – Το επεισόδιο με εργαζόμενο (Video)

kanalia_kameres_0811_1460-820_new (1)
MEDIA

Περιφερειακά κανάλια: Το συμβολικό αντίτιμο, ανά γεωγραφική ζώνη και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση

konstantinidou 77- new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Τη Θεοπούλα ήθελα να κάνω, όχι τη Ζουμπουλία – Με πέντε ατάκες μέσα στο επεισόδιο, το ίδιο γκελ»

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αιγάλεω: 96χρονη βγήκε στον δρόμο και αυτοπυρπολήθηκε

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

