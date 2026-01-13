search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026

Επίθεση με drones σε τρία ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Πηγή: Marine Traffic/ Dimitris Alipasalis

Επίθεση από drones δέχθηκαν τέσσερα συνολικά τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, με τα τρία από αυτά να είναι ελληνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, τα ελληνικών συμφερόντων που δέχθηκαν επίθεση είναι τα «Delta Harmony», «Matilda» και «Delta Supreme», ενώ σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters επίθεση δέχθηκε και ένα τέταρτο τάνκερ, το «Freud».

Η επίθεση έγινε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1).

Το πετρελαιοφόρο Delta Harmony, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ενέργεια έγινε με εναέρια μη επανδρωμένα μέσα, με θαλάσσια drones ή με συνδυασμό των δύο.

Από τις πρώτες αναφορές προκύπτει ότι στο «Delta Harmony», το οποίο πλέει με σημαία Λιβερίας, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς περαιτέρω επέκταση.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη. Το μέγεθος των ζημιών και στα δύο πλοία δεν ήταν άμεσα σαφές, μεταδίδει το Bloomberg.

