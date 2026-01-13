Η τρομακτική στιγμή όπου καρχαρίας αρπάζει από το πόδι γυναίκα που έκανε κατάδυση (Video – Σκληρές εικόνες)

Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει στο πόδι τουρίστρια η οποία έκανε κατάδυση στη Βραζιλία, αποτυπώθηκε σε βίντεο με σκληρές εικόνες.

Η Ταϊάνε Νταλάζεν έκανε snorkeling με φίλους της στο πανέμορφο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια στο Περναμπούκο.

Γύρω της κολυμπούσαν πολύχρωμα ψάρια, σε ένα σκηνικό που δεν προμήνυε την τρομακτική συνέχεια.

Την ώρα που η 36χρονη δικηγόρος κολυμπούσε, ένας καρχαρίας, την άρπαξε από τον μηρό, με τη γυναίκα να προσπαθεί να ξεφύγει.

Με τη βοήθεια και του ξεναγού που βρισκόταν μαζί με την παρέα της, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει με ελαφρά τραύματα μόνο.

«Ο ξεναγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει να φύγω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τη βοήθησαν παριστάμενοι και ντόπιοι ψαράδες και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

