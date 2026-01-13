Το Πατριαρχείο απαντά στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στις κατηγορίες της Ρωσίας και τον πάτριάρχη Βαρθολομαίο, σχετικά με τη στήριξη που αναφέρει η Μόσχα ότι του παρέχει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του προς τη Ρωσία το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει πως όσα είπε η Μόσχα είναι ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών που δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας.

Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας.

Το ίδιο πράττει και σήμερα.

»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συγκεκριμένα το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Η Ρωσία κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την σχέση του με την Ουκρανία και πως τον στηρίζει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Η SVR, σύμφωνα με το TASS, ισχυρίζεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Η διαμάχη έχει ως βάση την κόντρα εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας αναφορικά με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που εξόργισε τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς

Μαρίν Λε Πεν: Παίζει το πολιτικό της μέλλον στην έφεση που εκδικάζεται από σήμερα στο Παρίσι

Γιατί συγκρούονται Μόσχα και Οικουμενικό Πατριαρχείο – Το παρασκήνιο πίσω από τις βαριές κατηγορίες κατά Βαρθολομαίου