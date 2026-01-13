search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026 10:34

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς 

13.01.2026 10:34
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέβλεψε ότι το καθεστώς στο Ιράν ενδέχεται να φτάνει στο τέλος του εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, η οποία παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και περισσότερες από 100 ώρες.

«Αν ένα καθεστώς μπορεί να παραμείνει την εξουσία μόνο με τη χρήση βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει», σχολίασε ο Μερτς σήμερα από τη Μπανγκαλόρ της Ινδίας.

«Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος είχε καταδικάσει ήδη χθες, Δευτέρα, τις ενέργειες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τις «δυσανάλογες» και «βίαιες».

Στους 648 οι νεκροί στο Ιράν

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν –οι σοβαρότερες εδώ και χρόνια- ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. 

Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Από την πλευρά τους ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν βίαιες τακτικές για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Εξάλλου στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Εδώ και 108 ώρες το Ιράν έχει επιβάλει διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που απομονώνει τους Ιρανούς από τον υπόλοιπο κόσμο και τον έναν από τον άλλο», τόνισε η Netblocks.

Ωστόσο οι τηλεφωνικές συνδέσεις με το εξωτερικό, που είχαν διακοπεί την Παρασκευή, έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται στην Τεχεράνη.

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

