Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

Ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις ογκώδεις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν εδώ και δύο εβδομάδες το Ιράν επέρριψε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, λέγοντας ότι οι δύο αυτές χώρες δίνουν εντολές σε «ταραχοποιούς» για να δημιουργήσουν αστάθεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του έιναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong.



They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τα τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε επίσης ο Ιρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους».

Εξάλλου,πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω του ενδεχομένου αμερικανικής επέμβασης για την υποστήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την ιρανική ηγεσία με αντίποινα εάν στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που από τις 28 Δεκεμβρίου βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Το Ιράν ενέτεινε την καταστολή, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις και κλιμακώνοντας τις προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς εδώ και χρόνια.

Η αναταραχή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία εμφανίζεται πιο ευάλωτη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, αλλά και έναν πληθυσμό ολοένα πιο απελπισμένο και οργισμένο.

110 νεκροί σε ένα νοσοκομείο

Το BBC, μέσω του BBC Persian, κάνει λόγο για περισσότερους από 110 νεκρούς μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Τεχεράνης.

1.5-1.85 million Iranians are in the streets fighting tonight…



The people’s revolution has spread to:

– 512 locations

– 180 cities

– All provinces



This is a revolution that will make history! pic.twitter.com/jojn48HdGO — David Vance (@DVATW) January 10, 2026

Ιρανοί που μίλησαν στο CNNi κάνουν λόγο για τεράστια πλήθη στους δρόμους, αλλά και με βίαιη καταστολή από τις Αρχές με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις προς Τεχεράνη

Λόγω των εκρηκτικού τμήματος που επικρατεί στην περιοχή, αεροπορικές εταιρείες όπως η Qatar Airways, η Emirates, η Turkish Airlines, η Austrian Airlines, η Pegasus και η FlyDubai ακύρωσαν πτήσεις προς την Τεχεράνη.

