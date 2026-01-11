«Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αν δεχθούμε επίθεση» απειλεί η Τεχεράνη

Με πλήγματα κατά του Ισραήλ και των κατά των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής απειλεί η Τεχεράνη τον πρόεδρο Τραμπ.

«Το Ιράν προειδοποιεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα οδηγήσει την Τεχεράνη στην αντεπίθεση κατά του Ισραήλ και των περιφερειακών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ ως «νόμιμων στόχων», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ.

Σε «κατάσταση υψηλού συναγερμού» το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έχει τεθεί λόγω της ενδεχόμενης παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο aμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

«Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

