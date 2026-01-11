search
11.01.2026 09:07

Ισραήλ: Σε «κατάσταση υψηλού συναγερμού» λόγω ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

11.01.2026 09:07
netaniaxou 8876- new

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έχει τεθεί το Ισραήλ λόγω της ενδεχόμενης παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται για πολλοστή ημέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σχόλιο Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Και με το διεθνές δίκαιο, και με τον Τραμπ

weekenders-patras-panopoulos
MEDIA

To «καρφί» του Πανόπουλου για την Τσολάκη: «Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε;»

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

mineapolis ice (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χιλιάδες στους δρόμους της Μινεάπολης κατά της ICE μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

seismos_santorini
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σαντορίνης

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

