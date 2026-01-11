Νύχτα γενικευμένης εξέγερσης στο Ιράν, στους δρόμους ο στρατός – Έτοιμες να «βοηθήσουν» οι ΗΠΑ

Γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα το κύμα της λαϊκής οργής στο Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει έτοιμος να παρέμβει αν αυτό κριθεί απαραίτητο και την Τεχεράνη να απαντά με σκληρή καταστολή.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Ιρανοί φέρονται να βγήκαν στους δρόμους για ακόμη μία ημέρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις – ίσως ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από την επανάσταση του 1979 – έχει αυξηθεί από 65 σε 116, με 2.600 άτομα να έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την ΜΚΟ Human Rights Activists.

1.5-1.85 million Iranians are in the streets fighting tonight…



The people’s revolution has spread to:

– 512 locations

– 180 cities

– All provinces



This is a revolution that will make history! pic.twitter.com/jojn48HdGO — David Vance (@DVATW) January 10, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν νέες αναφορές για βίαια επεισόδια σε ολόκληρο τη χώρα, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά δύσκολη την πλήρη αποτίμηση της έκτασης των ταραχών.

110 νεκροί σε ένα νοσοκομείο

Το BBC, μέσω του BBC Persian, κάνει λόγο για περισσότερους από 110 νεκρούς μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Τεχεράνης.

This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ January 10, 2026

Ιρανοί που μίλησαν στο CNNi κάνουν λόγο για τεράστια πλήθη στους δρόμους, αλλά και με βίαιη καταστολή από τις Αρχές με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt January 9, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση, έγραψε το Σάββατο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν αντικρίζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, που επικαλείται το Clashreport, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Άλλος αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για την προετοιμασία μιας επίθεσης.

Στο μεταξύ οι ιρανικές αρχές δηλώνουν έτοιμες να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε «τρομοκράτες» και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις προς Τεχεράνη

Λόγω των εκρηκτικού τμήματος που επικρατεί στην περιοχή, αεροπορικές εταιρείες όπως η Qatar Airways, η Emirates, η Turkish Airlines, η Austrian Airlines, η Pegasus και η FlyDubai ακύρωσαν πτήσεις προς την Τεχεράνη.

BREAKING: Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Pegasus and FlyDubai among airlines that have cancelled flights to Tehran — The Spectator Index (@spectatorindex) January 10, 2026

