10.01.2026 22:33

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη στηρίζει τους διαδηλωτές στο Ιράν – Στη λάθος πλευρά της Ιστορίας όσοι ευθύνονται»

10.01.2026 22:33
von-der-leyen_0810_1920-1080_new
credit: AP

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν και καταδικάζει τη «βίαιη καταστολή» σε βάρος των διαδηλωτών.

«Οι δρόμοι της Τεχεράνης, αλλά και πόλεων σε όλο τον κόσμο, αντηχούν από τα βήματα Ιρανών γυναικών και ανδρών που απαιτούν ελευθερία. Ελευθερία λόγου, συνάθροισης, μετακίνησης και, πάνω απ’ όλα, να ζουν ελέυθερα. Η Ευρώπη στέκεται πλήρως στο πλευρό τους», ανέφερε σε ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση στο Ιράν.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων. Όσοι ευθύνονται θα μείνουν στη μνήμη ως ευρισκόμενοι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», πρόσθεσε.

