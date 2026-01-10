Εξέγερση στο Ιράν: Δίχως τέλος η καταστολή, πάνω από 50 νεκροί, 2.300 συλληφθέντες – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές, «παρών» από Παχλαβί

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Από την οικονομική διαμαρτυρία στη σύγκρουση με το καθεστώς

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, αρχικά ως αντίδραση στην εκτόξευση του πληθωρισμού, την αύξηση του κόστους ζωής και τη γενικευμένη οικονομική δυσπραγία. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, οι διαδηλώσεις απέκτησαν σαφή πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα που αμφισβητούν ευθέως τη θεοκρατική διακυβέρνηση και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –και των οποίων οι τοποθεσίες έχουν επαληθευτεί από το πρακτορείο Reuters– δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε συνοικίες της Τεχεράνης, να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ». Σε ένα από αυτά, από την περιοχή Σαανταταμπάντ, ακούγεται διαδηλωτής να δηλώνει ότι το πλήθος έχει «καταλάβει» την περιοχή.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για επιθέσεις «ταραχοποιών» σε δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, δημοτικό κτίριο στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ μεταδόθηκαν εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε επεισόδια στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμεντάν.

Βαρύς απολογισμός και μαζικές συλλήψεις

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες από νοσοκομεία. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, αρκετοί εκ των οποίων έφεραν σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, πέντε εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αυτόπτης μάρτυρας στη δυτική χώρα ανέφερε τηλεφωνικά ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο στρατός και η «κόκκινη γραμμή»

Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκρατικές ομάδες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις τελευταίες δύο νύχτες, προκαλώντας θύματα και καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Όπως τόνισαν, η διασφάλιση των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο στρατός, διαβεβαιώνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία.

Παχλαβί, Τραμπ και διεθνείς πιέσεις

Σε αυτό το κλίμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εξόριστος στις ΗΠΑ, απηύθυνε μέσω βίντεο έκκληση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καλώντας τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεών τους και δηλώνοντας ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ήταν μόλις 17 ετών όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανέτρεπαν τον πατέρα του και τον έστελναν στην εξορία, το 1979. Το όνειρο να κάτσει στον θρυλικό Θρόνου του Παγωνιού, ή Θρόνο του Ηλίου (ένα μέρος του, δηλαδή, που σώζεται σήμερα στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν), έμοιαζε μέχρι σήμερα τρελό.

Σήμερα, στα 65 του χρόνια, που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σείεται συθέμελα, βλέποντας τους οργισμένους διαδηλωτές να καίνε ως και τον τάφο του Χομεϊνί, του ηγέτη και εμπνευστή της Επανάστασης, οι ελπίδες του έχουν για πρώτη φορά βάση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να συναντηθεί μαζί του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις πριν λάβει περαιτέρω αποφάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν υπέρ των διαδηλωτών, ενώ την Παρασκευή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω οι διαδηλωτές στο Ιράν να παραμείνουν ασφαλείς, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Αντιδιαδήλωση τη Δευτέρα στην Τεχεράνη

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση μεγάλης φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσηςστην Τεχεράνη τη Δευτέρα, με στόχο την καταδίκη των «ταραχοποιών».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Παρασκευή, ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σε κινήσεις που εκλήφθηκαν ως αντικινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση.

Η επόμενη μέρα

Η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση, που ξεπερνά τα αμιγώς οικονομικά προβλήματα και επηρεάζει την επιβίωση του καθεστώτος. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από την επέκταση των διαδηλώσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν ελέγχονται από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η εμπλοκή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και η διακοπή του διαδικτύου, καταδεικνύουν ότι το καθεστώς ετοιμάζεται για μια παρατεταμένη και σκληρή καταστολή.

Διεθνή Think Tanks, αξιωματούχοι και αναλυτές σημειώνουν ότι οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε βαθιά κρίση νομιμοποίησης του ιρανικού καθεστώτος. Η απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και τις επιδιώξεις των ηγετών, ιδίως των θρησκευτικών αρχών, έχει καταστεί αγεφύρωτη.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο διευθυντής του «Iran Program» στο «Middle East Institute» υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται απλώς για οικονομική κρίση, αλλά για κατάρρευση εμπιστοσύνης μεταξύ λαού και κράτους». Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη γενική ανησυχία ότι οι παραδοσιακές τακτικές καταστολής και οι μικρές μεταρρυθμίσεις δεν αρκούν πλέον για να αποκαταστήσουν την κοινωνική ηρεμία.

Έκθεση του «Ινστιτούτου Atlantic Council» κάνει λόγο για συνύπαρξη βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας, κοινωνικής δυσαρέσκειας και στρατιωτικών-γεωπολιτικών πιέσεων. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι πέραν των οικονομικών αιτιών, η αποδυνάμωση της κυβέρνησης μετά τη σύγκρουση του 2025 με το Ισραήλ και οι επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων μείωσαν την ικανότητα του καθεστώτος να ελέγξει την κατάσταση.

Αν και ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις δεν θεωρούν απαραίτητα πιθανή την άμεση πτώση του καθεστώτος, εντούτοις προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται υπό έντονη πίεση και ότι η συνεχιζόμενη αποτυχία αντιμετώπισης των αιτημάτων μπορεί μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι, ακόμη και αν το καθεστώς επιβιώσει βραχυπρόθεσμα μέσω της καταστολής, η κρίση αυτή έχει ήδη διαβρώσει ανεπανόρθωτα τη σχέση κράτους–κοινωνίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του Ιράν.

