Σεισμός 6,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ινδονησίας

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Διαβάστε επίσης:

Timothy Busfield: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ηθοποιού για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

Στην οργή των δρόμων ποντάρει ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» – Κάλεσμα σε ξεσηκωμό