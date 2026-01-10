search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 18:26
ΚΟΣΜΟΣ

10.01.2026 17:23

Σεισμός 6,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ινδονησίας

10.01.2026 17:23
Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Βρήκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση»

ΥΓΕΙΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Αυτά είναι 4 πρώιμα «καμπανάκια» της νόσου με βάση νέα μελέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜέΡΑ25: «Νόμιμη η υποκρισία, «παράνομη» η δημόσια θέση» – Μετά τον Γ. Βαρουφάκη, εισαγγελική παραγγελία και για τον Δ. Παπαθανασίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μπορεί να μου μένουν λίγες ημέρες ζωής»: Συγκλονίζει πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι – «Είμαστε μαζί σου» έγραψε ο Λουκάκου

ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού - Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

1 / 3