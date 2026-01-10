search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 17:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 16:00

Timothy Busfield: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ηθοποιού για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

10.01.2026 16:00
Busfield

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή (09/01) για τον σκηνοθέτη και βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Timothy Busfield, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.

Ένας ερευνητής του Τμήματος Αστυνομίας του Albuquerque υπέβαλε καταγγελία που στηρίζει την κατηγορία, η οποία αναφέρει ότι ένα παιδί κατήγγειλε πως ο Busfield το άγγιξε ακατάλληλα. Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “The Cleaning Lady”, την οποία ο Busfield σκηνοθέτησε και στην οποία συμμετείχε ως ηθοποιός.

Το παιδί ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν ήταν 7 ετών και ο Busfield το άγγιξε τρεις ή τέσσερις φορές. Φέρεται ότι το άγγιξε πέντε ή έξι φορές σε άλλη περίπτωση, όταν ήταν 8 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

Στην οργή των δρόμων ποντάρει ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» – Κάλεσμα σε ξεσηκωμό

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arthritida
ΥΓΕΙΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Αυτά είναι 4 πρώιμα «καμπανάκια» της νόσου με βάση νέα μελέτη

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜέΡΑ25: «Νόμιμη η υποκρισία, «παράνομη» η δημόσια θέση» – Μετά τον Γ. Βαρουφάκη, εισαγγελική παραγγελία και για τον Δ. Παπαθανασίου

lamisha musonda chelsie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μπορεί να μου μένουν λίγες ημέρες ζωής»: Συγκλονίζει πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι – «Είμαστε μαζί σου» έγραψε ο Λουκάκου

seismos new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ινδονησίας

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

karystianou_Kwnstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου: Μία θύελλα… έρχεται – Γιατί η σύγκρουση είναι δεδομένη με την ίδρυση νέου κόμματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 17:50
arthritida
ΥΓΕΙΑ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Αυτά είναι 4 πρώιμα «καμπανάκια» της νόσου με βάση νέα μελέτη

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜέΡΑ25: «Νόμιμη η υποκρισία, «παράνομη» η δημόσια θέση» – Μετά τον Γ. Βαρουφάκη, εισαγγελική παραγγελία και για τον Δ. Παπαθανασίου

lamisha musonda chelsie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μπορεί να μου μένουν λίγες ημέρες ζωής»: Συγκλονίζει πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι – «Είμαστε μαζί σου» έγραψε ο Λουκάκου

1 / 3