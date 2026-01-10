Timothy Busfield: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ηθοποιού για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή (09/01) για τον σκηνοθέτη και βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Timothy Busfield, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.

Ένας ερευνητής του Τμήματος Αστυνομίας του Albuquerque υπέβαλε καταγγελία που στηρίζει την κατηγορία, η οποία αναφέρει ότι ένα παιδί κατήγγειλε πως ο Busfield το άγγιξε ακατάλληλα. Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “The Cleaning Lady”, την οποία ο Busfield σκηνοθέτησε και στην οποία συμμετείχε ως ηθοποιός.

Το παιδί ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν ήταν 7 ετών και ο Busfield το άγγιξε τρεις ή τέσσερις φορές. Φέρεται ότι το άγγιξε πέντε ή έξι φορές σε άλλη περίπτωση, όταν ήταν 8 ετών.

