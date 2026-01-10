Timothy Busfield: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ηθοποιού για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι αρχές στο Νέο Μεξικό εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή (09/01) για τον σκηνοθέτη και βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Timothy Busfield, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.
Ένας ερευνητής του Τμήματος Αστυνομίας του Albuquerque υπέβαλε καταγγελία που στηρίζει την κατηγορία, η οποία αναφέρει ότι ένα παιδί κατήγγειλε πως ο Busfield το άγγιξε ακατάλληλα. Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “The Cleaning Lady”, την οποία ο Busfield σκηνοθέτησε και στην οποία συμμετείχε ως ηθοποιός.
Το παιδί ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν ήταν 7 ετών και ο Busfield το άγγιξε τρεις ή τέσσερις φορές. Φέρεται ότι το άγγιξε πέντε ή έξι φορές σε άλλη περίπτωση, όταν ήταν 8 ετών.
