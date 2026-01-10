Ζελένσκι: «Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση», έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

