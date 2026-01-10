search
10.01.2026 20:56

ΗΠΑ: Συλλήψεις 29 ατόμων σε διαδήλωση στη Μινεάπολη – Πάνω από 1000 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

10.01.2026 20:56
Είκοσι εννέα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη συνελήφθησαν από την αστυνομία, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι σε συνέντευξη Τύπου.

Περισσότερες από 1.000 διαδηλώσεις εναντίον της καταστολής της μετανάστευσης από τη διοίκηση Τραμπ έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό μίας 37χρονης γυναίκας στη Μινεσότα από έναν πράκτορα της ICE την Τετάρτη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, κατά τη διάρκεια πορείας στη λεωφόρο Ουάσινγκτον, ορισμένα άτομα αποσπάστηκαν από το κύριο σώμα των διαδηλωτών και άρχισαν να γράφουν συνθήματα με σπρέι και να προκαλούν ζημιές στα παράθυρα ξενοδοχείου.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες έξω από ξενοδοχεία στα οποία εκτιμούν ότι διαμένουν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην ευρύτερη περιοχή των Twin Cities.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 200 μέλη της αστυνομίας και της πολιτειακής τροχαίας. «Εφαρμόσαμε σχέδιο αποκλιμάκωσης, δώσαμε τον χρόνο που απαιτούνταν, εκδώσαμε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και κηρύξαμε τη συγκέντρωση παράνομη, πριν προχωρήσουμε στη διάλυση του πλήθους», ανέφερε ο Ο’Χάρα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας σημείωσε ότι οι αρχές παρακολουθούν και άλλες προγραμματισμένες πορείες και διαδηλώσεις: «Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και, εφόσον υπάρξουν παράνομες ενέργειες, θα προχωρήσουμε σε νέες συλλήψεις αν χρειαστεί».

