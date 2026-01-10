search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 21:24
ΚΟΣΜΟΣ

10.01.2026 19:16

Κραν Μοντανά: Διαταγή για εξέταση των σορών των Ιταλών θυμάτων από την ιταλική Δικαιοσύνη

Νέα τροπή στο ιταλικό σκέλος της έρευνας για την τραγωδία του καταστήματος στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας που ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ρώμης, η Εισαγγελία της Γένοβας διέταξε την διεξαγωγή αυτοψίας της σορού του 16χρονου γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι για τις 20 Ιανουαρίου. Στην ίδια κατεύθυνση οδεύουν και οι εισαγγελείς της Μπολόνια, οι οποίοι διέταξαν την εκταφή της σορού του Τζιοβάνι Ταμπούρι. Ταυτόχρονα, αναστέλλονται και οι ταφές άλλων δύο Ιταλών θυμάτων.

Η υπόθεση της πυρκαγιάς στο ελβετικό θέρετρο αγγίζει πολύ την ιταλική κοινή γνώμη, πόσο μάλλον προβληματίζει η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας του νεαρού γκολφέρ, Αλεσάντρο Βακάρο, σύμφωνα με τον οποίο ο 16χρονος Γκαλεπίνι «δεν παρουσίαζε σημάδια εγκαυμάτων» και πως «στην τσέπη του είχε το πορτοφόλι του, το οποίο ήταν άθικτο, με τις κάρτες και το δίπλωμα οδήγησης άθικτα, όπως και το κινητό του».

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποσκοπούν στη διαλεύκανση της υπόθεσης σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου, εφόσον δεν αποκλείεται ο νεαρός να παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής διαφυγής των θαμώνων του μοιραίου καταστήματος Le Constellation.

Όπως σημειώνει η Ιταλική Corriere della Sera «δεν αποκλείεται ότι η Εισαγγελία της Ρώμης να καταχωρίσει στο μητρώο των υπόπτων και το ζεύγος Μορέτι, τους ιδιοκτήτες του καταστήματος».

