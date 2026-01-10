Ο Τραμπ προαναγγέλλει παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε» – Στο χάος η χώρα, δίχως τέλος οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Το Ιράν βυθίζεται στο χάος καθώς συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με νοσοκομεία να ασφυκτιούν από τραυματίες και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει το Σάββατο (10/1) ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλείται το BBC, τουλάχιστον 51 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ οι ιρανικές Αρχές απηύθυναν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές. Το BBC και οι άλλοι διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να κάνουν ρεπορτάζ μέσα από το Ιράν. Η χώρα βρίσκεται υπό σχεδόν ολικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο από το βράδυ της Πέμπτης (8/1), καθιστώντας δύσκολη την απόκτηση και επαλήθευση πληροφοριών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε νέα ανάρτηση σχετικά με τις διαδηλώσεις στο Ιράν. Έγραψε στο Truth Social πως «το Ιράν θέλει ελευθερία, ίσως όσο ποτέ άλλοτε» και τόνισε ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!».

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (9/1), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν βρίσκεται σε «μεγάλο μπελά» και προειδοποίησε: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε και εμείς».

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που επικαλείται το Clashreport, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Τραμπ.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι μέχρι τώρα δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για την προετοιμασία μιας επίθεσης.

To μήνυμα Τραμπ για αμερικανική βοήθεια στους Ιρανούς στάλθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν την στάση τους απέναντι στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απέδωσαν την αναταραχή σε «τρομοκρατικές ομάδες» και διαμήνυσαν ότι η διαφύλαξη του καθεστώτος αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές και η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, αναφορές για νέα επεισόδια και συγκρούσεις καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο καθιστά δύσκολη την πλήρη εικόνα της κατάστασης.

