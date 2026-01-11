Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Νετανιάχου με επίκεντρο Ιράν, Γάζα και Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios αποκάλυψε ότι Ρούμπιο και Νετανιάχου συζήτησαν για τη Γάζα, τη Συρία και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Secretary of State Rubio spoke on the phone on Saturday with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. U.S. source said it was a routine check in call and they discussed the protests in Iran, Gaza and Syria — Barak Ravid (@BarakRavid) January 11, 2026

Το Ιράν συγκλονίζεται από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, επτά μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ – κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τον Οκτώβριο μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς να έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ αγεφύρωτες παραμένουν οι διαφορές των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η επόμενη φάση.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ πέντε φορές για να συναντήσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ ταξίδεψε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο.

