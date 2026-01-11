search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 09:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 08:00

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Νετανιάχου με επίκεντρο Ιράν, Γάζα και Συρία

11.01.2026 08:00
rubio_netaniaxou

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios αποκάλυψε ότι Ρούμπιο και Νετανιάχου συζήτησαν για τη Γάζα, τη Συρία και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Το Ιράν συγκλονίζεται από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, επτά μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ – κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τον Οκτώβριο μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς να έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ αγεφύρωτες παραμένουν οι διαφορές των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η επόμενη φάση.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ πέντε φορές για να συναντήσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ ταξίδεψε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Διαβάστε επίσης:

Νύχτα γενικευμένης εξέγερσης στο Ιράν, στους δρόμους ο στρατός – Έτοιμες να «βοηθήσουν» οι ΗΠΑ

Μισισίπι: Άντρας άνοιξε πυρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές και σκότωσε έξι ανθρώπους – Και συγγενείς του ανάμεσα στα θύματα

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη στηρίζει τους διαδηλωτές στο Ιράν – Στη λάθος πλευρά της Ιστορίας όσοι ευθύνονται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αν δεχθούμε επίθεση» απειλεί η Τεχεράνη

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία βομβάρδισε σχολείο και σπίτια στη Ρωσία – Μία γυναίκα νεκρή

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

supermarket1511
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σε «κατάσταση υψηλού συναγερμού» λόγω ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 09:28
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αν δεχθούμε επίθεση» απειλεί η Τεχεράνη

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία βομβάρδισε σχολείο και σπίτια στη Ρωσία – Μία γυναίκα νεκρή

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

1 / 3