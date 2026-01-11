Διεθνή ΜΜΕ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία – Αντιστέκονται ανώτατοι στρατιωτικοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να προετοιμάσουν σχέδια για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Ωστόσο συναντά αντίσταση από ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η Mail on Sunday.

Πηγές αναφέρουν ότι οι «γεράκια» της πολιτικής γύρω από τον αμερικανό πρόεδρο, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, πιέζουν για άμεση κίνηση με στόχο την κατάληψη του νησιού, πριν προλάβουν να κινηθούν η Ρωσία ή η Κίνα.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα έφερνε τον Τραμπ σε σύγκρουση με τον Κιρ Στάρμερ και ουσιαστικά θα οδηγούσε στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Ασκήσεις προσομοίωσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να προετοιμάσει σχέδιο εισβολής, όμως αυτό συναντά έντονη αντίσταση από το Γενικό Επιτελείο, με το επιχείρημα ότι θα ήταν παράνομο και ότι δεν θα είχε τη στήριξη του Κογκρέσου.

Διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης ενός, όπως το χαρακτηρίζουν, «σεναρίου κλιμάκωσης», σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική ισχύ ή «πολιτικό εξαναγκασμό» προκειμένου να διακόψει τους δεσμούς της Γροιλανδίας με τη Δανία.

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα στο μέλλον, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Σε δύσκολη θέση το ΝΑΤΟ

Οι απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας φέρνουν σε δύσκολη θέση το ΝΑΤΟ και έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες φοβούνται ότι η συμμαχία δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Δανίας.

Αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι Financial Times δεν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας, ούτε έχει απαντήσει στη δηλωμένη φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ για το τεράστιο νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

Αυτό έχει προκαλέσει την οργή των ευρωπαϊκών μελών που προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο και να μετριάσουν τις διατλαντικές εντάσεις, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συσπειρωθεί γύρω από την Κοπεγχάγη.

Ο Tραμπ έχει πολλές κατηγορήσει τη Δανία ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει επαρκώς το νησί και να επενδύσει στην ασφάλειά του, παρά την, όπως ισχυρίζεται, αυξανόμενη ρωσική και κινεζική ναυτική δραστηριότητα γύρω από αυτό. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική δράση ήταν «μια επιλογή» παράλληλα με την αγορά ή άλλες μεθόδους ανάληψης του ελέγχου.

Αυτό έχει θέσει μια βασανιστική πρόκληση για το ΝΑΤΟ και τον Ρούτε. Μια εισβολή ή μια απόπειρα προσάρτησης από τις ΗΠΑ θα σήμαινε άμεση σύγκρουση μεταξύ δύο συμμάχων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5, την οποία πολλά μέλη θεωρούν ως τον λόγο ύπαρξής της.

«Είναι εμφανώς σιωπηλοί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Ο Ρούτε υποτίθεται ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο η Ευρώπη μπορούσε να βασιστεί για να είναι ο «ψιθυριστής» μας για τον Τραμπ. Αλλά δεν υποτίθεται ότι ήταν τόσο σιωπηλός».

«Φυσικά, είναι δύσκολο να συζητηθούν αυτά τα πράγματα εντός του ΝΑΤΟ», δηλώνει χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης της συμμαχίας. «Αλλά αν δεν το κάνουν, υπονοείται ότι είμαστε όλοι εντάξει με αυτό που συμβαίνει», προσθέτει.

Αποκαλυπτική είναι και η δήλωση του επιτρόπου άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

«Δεν γνωρίζω για αυτές τις συζητήσεις εντός του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και πώς συμβαίνουν. Αλλά απλώς κοιτάζοντας από έξω, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κάποιο είδος ειδικής κατάστασης», πρόσθεσε ο Κουμπίλιους, επικαλούμενος το γεγονός ότι τόσο η Δανία όσο και οι ΗΠΑ είναι μέλη.

«Η Ουκρανία είναι εύκολη για εμάς. Η Ρωσία είναι εδώ και καιρό ο εχθρός. Η Γροιλανδία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος. Αυτό κάνει τα πάντα πολύ πιο δύσκολα», δήλωσε με τη σειρά του ένας ανώτερος σκανδιναβός διπλωμάτης.

Ο Στάρμερ θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία για να καθησυχάσει τους φόβους του Τραμπ για την ασφάλεια

Σύμφωνα με την Telegraph, η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γροιλανδία που θα φρουρεί την Αρκτική για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γροιλανδίας ή οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ θα διέλυε τη Συμμαχία και θα σηματοδοτούσε το τέλος της δομής ασφαλείας που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν οι επικεφαλής των γροιλανδικών κομμάτων σε κοινή τους ανακοίνωση

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν χθες Παρασκευή το βράδυ τα κόμματα της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Το βράδυ του Σαββάτου ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών,: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».

