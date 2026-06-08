Έλενα Τοπαλίδου: Αναβλήθηκε η δίκη της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αναβολή για τις 7 Οκτωβρίου του 2026 πήρε η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ίδια να μη δίνει το «παρών» στο δικαστήριο και τον συνήγορός της να επικαλείται κώλυμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6), στις 02:00, η χορεύτρια συνελήφθη καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με το όριο να φθάνει, μάλιστα, τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, με το αλκοτέστ να δείχνει 0,80 mg/lt κατά την πρώτη μέτρηση και 0,77 mg/lt κατά τη δεύτερη, με όριο τα 0,25 mg/lt, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η ίδια μιλώντας για την σύλληψή της έκανε λόγο για «κακή στιγμή», ζητώντας διακριτικότητα από τα Μέσα, καθώς ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

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