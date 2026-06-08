Τέμπη: Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη για την μη υλοποίηση της 717

Αναβολή επ’ αόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία προκειμένου για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν μερικοί εκ των συνηγόρων Υποστήριξης της Κατηγορίας, που εκπροσωπούν θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ η πλειονότητα των δικηγόρων των θυμάτων διαφώνησε ζητώντας να προχωρήσει η δίκη του ελεγκτή.

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