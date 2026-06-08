Δούκας: Δικαίωση για τον Δήμο Αθηναίων το μπλόκο στο εργοτάξιο του μετρό στο Πάρκο Ριζάρη

«Το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί δικαίωση». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του με αφορμή τις εξελιξεις στην κατασκευη της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα μελέτη για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός δεν πήρε το πράσινο φως από το ΥΠΕΝ εξέλιξη που σημαίνει πως η Ελληνικό Μετρό πρέπει να επανέλθει με νέα πρόταση και αυτή τη φορά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα περάσει από τον ελεγκτικό μηχανισμό για να μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Το πάρκο Ριζάρη μπορεί να σωθεί.

Το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί δικαίωση.

Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει:

Η προτεινόμενη χωροθέτηση στο Πάρκο Ριζάρη που θα οδηγούσε σε κατάληψη της οδού Ριζάρη με την πρόκληση ενός μονίμου κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή, αλλά και την καταστροφή δεκάδων αιωνόβιων δέντρων είναι λάθος.

Καταθέσαμε ένσταση, εισηγηθήκαμε και πετύχαμε αρνητική γνώμη του δημοτικού συμβουλίου, ζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις και επιμείναμε στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.

Το πάρκο Ριζάρη μπορεί να σωθεί.



Το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί δικαίωση.



Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει:



Η προτεινόμενη… pic.twitter.com/jwjKGomxYY June 8, 2026

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τελικά επέστρεψε τη μελέτη στην «Ελληνικό Μετρό», ζητώντας «τη βέλτιστη χωροθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων», αλλά και «τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή».

Το Μετρό είναι ένα αναγκαίο, φιλοπεριβαλλοντικό μέσο που η Αθήνα χρειάζεται.

Δεν θα δεχτούμε όμως να γίνει σε βάρος του δημόσιου χώρου, του πρασίνου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων» ανέφερε ο κ,. Δούκας.

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