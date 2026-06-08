search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 12:39

Δούκας: Δικαίωση για τον Δήμο Αθηναίων το μπλόκο στο εργοτάξιο του μετρό στο Πάρκο Ριζάρη

08.06.2026 12:39
alsos rizari new

«Το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί δικαίωση». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του με αφορμή τις εξελιξεις στην κατασκευη της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα μελέτη για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός δεν πήρε το πράσινο φως από το ΥΠΕΝ εξέλιξη που σημαίνει πως η Ελληνικό Μετρό πρέπει να επανέλθει με νέα πρόταση και αυτή τη φορά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα περάσει από τον ελεγκτικό μηχανισμό για να μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Το πάρκο Ριζάρη μπορεί να σωθεί.

Το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελεί δικαίωση.

Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει:

Η προτεινόμενη χωροθέτηση στο Πάρκο Ριζάρη που θα οδηγούσε σε κατάληψη της οδού Ριζάρη με την πρόκληση ενός μονίμου κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή, αλλά και την καταστροφή δεκάδων αιωνόβιων δέντρων είναι λάθος.

Καταθέσαμε ένσταση, εισηγηθήκαμε και πετύχαμε αρνητική γνώμη του δημοτικού συμβουλίου, ζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις και επιμείναμε στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τελικά επέστρεψε τη μελέτη στην «Ελληνικό Μετρό», ζητώντας «τη βέλτιστη χωροθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων», αλλά και «τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή».

Το Μετρό είναι ένα αναγκαίο, φιλοπεριβαλλοντικό μέσο που η Αθήνα χρειάζεται.

Δεν θα δεχτούμε όμως να γίνει σε βάρος του δημόσιου χώρου, του πρασίνου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων» ανέφερε ο κ,. Δούκας.

Διαβάστε επίσης

Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Ένας τραυματίας (video)

Πανελλαδικές 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία – Τα θέματα που έπεσαν, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις από την ΟΕΦΕ

Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι σάπιου κρέατος από την Περιφέρεια Αττικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:20
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

1 / 3