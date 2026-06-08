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08.06.2026 13:40

Σαντορίνη: Ανήλικος οδηγούσε παράνομα μοτοσικλέτα και παρέσυρε πεζό – Χειροπέδες και στους γονείς του

08.06.2026 13:40
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Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι γονείς ανήλικου αλλά και ο ίδιος, καθώς το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, οδηγώντας παράνομα δίκυκλο μοτοσικλέτα στη Σαντορίνη, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.

Ο ανήλικος αλλοδαπός συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, ενώ στη συνέχεια και οι γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

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