Σαντορίνη: Ανήλικος οδηγούσε παράνομα μοτοσικλέτα και παρέσυρε πεζό – Χειροπέδες και στους γονείς του

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Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι γονείς ανήλικου αλλά και ο ίδιος, καθώς το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, οδηγώντας παράνομα δίκυκλο μοτοσικλέτα στη Σαντορίνη, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.
Ο ανήλικος αλλοδαπός συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, ενώ στη συνέχεια και οι γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
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