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08.06.2026 13:17

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της – Ασκήθηκε ποινική δίωξη

08.06.2026 13:17
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24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του μετά από επεισόδιο μεταξύ τους, το πρωί της Κυριακής, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία.

Ο 24χρονος, που συνελήφθη, φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.

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