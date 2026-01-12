Ιράν: Στους δρόμους φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές μετά την αιματηρή καταστολή – Πάνω από 550 νεκροί (Photos/Video)

Φιλοκυβερνητικούς διαδηλωτές έβγαλε στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, σε απάντηση των διαδηλώσεων των προηγουμένων ημερών που συγκλόνισαν τη χώρα.

Οι φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές που κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης, ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις αξιωματούχων να δείξουν υποστήριξη και να πενθήσουν τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

WATCH: Large crowds gather for pro-regime rallies in Iranian cities in support of Khamenei. pic.twitter.com/9mTo5bbTJD — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες διαδηλωτών που συνέρρεαν στην Τεχεράνη προς την πλατεία Ενγκελάμπ στην πρωτεύουσα. Μετέδωσε συνθήματα από το πλήθος που φώναζε «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στους εχθρούς του Θεού», κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Tehran:



Iranians are condemning Trump, Netanyahu, and their terrorists. pic.twitter.com/qLIO7Jj0P0 — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) January 12, 2026

Η δημοσιοποίηση των εικόνων ήρθε ως απάντηση στις ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της ηγεσίας της χώρας που οδήγησαν σε βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 500 άτομα.

EN DIRECT – Iran : le régime se dit prêt à des négociations basées sur le "respect mutuel" | TF1 Info

➡️ https://t.co/eM9ZjHh1Ad pic.twitter.com/JEX3YMqtGZ — LCI (@LCI) January 12, 2026

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν απείλησε με «γρήγορη και σκληρή» τιμωρία για όσους εμπλέκονται στις διαμαρτυρίες, προειδοποιώντας τα δικαστήρια να μην επιδείξουν επιείκεια απέναντι σε αυτούς που αποκαλεί «ταραξίες».

Μιλώντας σε συνάντηση με ανώτερους δικαστικούς αξιωματούχους , ο Γκολάμχοσείν Μοχσένι Ετζέι προέτρεψε τους εισαγγελείς να συνεργαστούν στενά με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται «το συντομότερο δυνατό».

#Mundo | Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán, según una ONG de EEUU https://t.co/Ztson0RQNz gM/ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 12, 2026

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας κατηγόρησε για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές ότι υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους περιγράφει ως «τους κύριους δράστες αυτών των βίαιων και τρομοκρατικών πράξεων».

Παρόμοιες συγκεντρώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη και σε άλλες πόλεις, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Δείχνει» ΗΠΑ και Ισραήλ για «τρομοκρατικό πόλεμο»

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν έναν «τρομοκρατικό πόλεμο» στη χώρα, προσθέτοντας ότι «οι εχθροί έχουν υπολογίσει λάθος τις κινήσεις τους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για πόλεμο αλλά είναι επίσης έτοιμη να διαπραγματευτεί, αφού ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ για να σταματήσει μια θανατηφόρα καταστολή από τις ιρανικές αρχές κατά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο — ακόμη πιο προετοιμασμένοι από τον προηγούμενο πόλεμο», δήλωσε ο Αμπάς Αραγκτσί, σε συνέδριο ξένων πρεσβευτών στην Τεχεράνη.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις που είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε ο κ. Αραγκτσί.

Amid reports that Iran’s authorities are planning to carry out public executions of detained anti-regime protesters, they have staged an Islamic propaganda show on the streets of Tehran. pic.twitter.com/tgaWgZTbNA — Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026

Το Ιράν ανέφερε επίσης ότι τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά μεταξύ του κ. Αραγκτσί και του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα εμπλακεί σε μονομερείς διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το μήνυμα από τις ιρανικές αρχές ότι είναι ανοιχτές στη διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε αφού ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι ενδέχεται να δράσει στρατιωτικά για να περιορίσει την καταστολή από την ιρανική κυβέρνηση των εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες εβδομάδες από διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από οικονομικές δυσκολίες αλλά έχουν εξελιχθεί σε σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνησή του.

Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων και των συλλήψεων

Την Κυριακή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθούν τις εξεγέρσεις στο Ιράν άρχισαν να αναφέρουν απότομη αύξηση του αριθμού των νεκρών, καθώς μαρτυρίες βίαιης καταστολής έσπασαν ένα μπλακάουτ επικοινωνιών που είχαν επιβάλει οι ιρανικές αρχές.

Η οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο αύξησε τον απολογισμό των διαδηλώσεων σε 192, ενώ το Human Rights Activists News Agency, με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους σχεδόν 500 διαδηλωτών και σχεδόν 50 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει τους θανάτους σχεδόν 500 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, την ώρα που η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μεταδίδει εικόνες από σακούλες με πτώματα στο έδαφος, μιλώντας για θύματα από «ένοπλους τρομοκράτες».

Τουλάχιστον 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων κατά τις οποίες εκτυλίσσονται οι ταραχές, σύμφωνα με το HRANA.

Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν την Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος «προς τιμήν των μαρτύρων που σκοτώθηκαν στην αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μασούντ Πεζεσκιάν: Ισραήλ και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποσταθεροποίηση

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποσταθεροποίηση και ότι οι εχθροί του Ιράν έχουν φέρει «τρομοκράτες που βάζουν φωτιά σε τζαμιά, επιτίθενται σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για «λανθασμένους υπολογισμούς». «Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη(Ισραήλ) καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι ο νόμιμος στόχος μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί αξιωματούχοι τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις» αλλά προειδοποίησε ότι «μπορεί να προηγηθεί δράση πριν από την όποια διαπραγμάτευση».

NOW – Trump says Iranian leaders called him yesterday and "they want to negotiate… a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening, before the meeting." pic.twitter.com/CF2DC6Pwbg — Disclose.tv (@disclosetv) January 12, 2026

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για το Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι οι επιλογές περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, επέκταση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές.

Κομισιόν: Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται», δήλωσε η επικεφαλής Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολα Πινό, ερωτηθείσα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν -γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους- που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους». Παράλληλα, η κ. Πινό αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων διαδηλωτών και την αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο των κυρώσεων στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως τόνισε, η απόφαση ανήκει στα κράτη- μέλη και απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.

RTE news : EU says eyeing sanctions on Iran over protest crackdownhttps://t.co/WQ3gvI74u0 — Ry❄️n McGinley 🇪🇺🇺🇦 (@EastIrelander) January 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ελ Ανούνι, ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις στα Σώματα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), λέγοντας ότι «η ΕΕ έχει ήδη εντάξει το σύνολο του Σώματος στο καθεστώς κυρώσεων για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό συνεπάγεται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες του IRGC για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και για τη στήριξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πιθανή ένταξη στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τόνισε και ξεκαθάρισε ότι «κάθε τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία».

