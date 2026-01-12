Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και το τέλος του ΝΑΤΟ

Η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 3 Ιανουαρίου τον έχει ενθαρρύνει να προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, μιας δανικής, αυτοδιοικούμενης περιοχής, σηματοδοτώντας το ουσιαστικό τέλος του ΝΑΤΟ και προωθώντας τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας στην Ουκρανία, λένε ειδικοί στο Al Jazeera.

Την επόμενη μέρα από την απαγωγή του Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ κατέστησε την Ευρώπη ανήσυχη – ένα παιχνίδι για το οποίο δεν φαίνεται να κουράζεται ποτέ – όταν δήλωσε στην εφημερίδα The Atlantic: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως. Την χρειαζόμαστε για άμυνα».

Ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε: «Η επίσημη θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ από την αρχή αυτής της κυβέρνησης… είναι ότι η Γροιλανδία πρέπει να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Η κίνηση για τη Βενεζουέλα καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να κυριαρχήσει στο Δυτικό Ημισφαίριο – του οποίου η Γροιλανδία γεωγραφικά αποτελεί μέρος», δήλωσε η Άννα Βίσλαντερ, διευθύντρια Βόρειας Ευρώπης του Atlantic Council, ενός think tank.

«Δεδομένου ότι η επιτυχημένη επέμβαση στη Βενεζουέλα ακολουθήθηκε αμέσως από απειλές χρήσης βίας κατά της Γροιλανδίας, μεταξύ άλλων στο ημισφαίριο, βραχυπρόθεσμα το έκανε πιο πιθανό», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Δανίας στις 4 Ιανουαρίου.

Αλλά προέβλεψε ότι αυτό θα σήμαινε θάνατο για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα θα σταματήσουν – αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και επομένως την ασφάλεια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Η Βίσλαντερ συμφωνεί.

«Σε περίπτωση που έρθει η πιο σκοτεινή ώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, η ουσία του Άρθρου 5 και η συλλογική άμυνα εντός του ΝΑΤΟ θα χάσουν το νόημά τους», είπε.

Το Άρθρο 5 είναι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, που δεσμεύει τους συμμάχους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

«Το ΝΑΤΟ θα ήταν μια σκιά του εαυτού του»

«Αν συνδυάσει αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία με μια πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός που ουσιαστικά θα κατέστρεφε τη συμμαχία», δήλωσε ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Τζον Μιρσάιμερ. «Το ΝΑΤΟ θα ήταν μια σκιά του εαυτού του. Ουσιαστικά θα καταστραφεί».

Ωστόσο, όταν οι ηγέτες της Ευρώπης έστειλαν αξιωματούχους του Λευκού Οίκου στο Παρίσι για να σχεδιάσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δεν είπαν τίποτα δημόσια για τη Βενεζουέλα ή τη Γροιλανδία.

«Η προτεραιότητα είναι η Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ευρωπαϊκή ασφάλεια, και η διατήρηση των Αμερικανών εντός», δήλωσε στο Al Jazeera ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Αλλά οι Ευρωπαίοι βλέπουν τα πράγματα στον τοίχο και απλώς αγοράζουν χρόνο, πίστευε ο Κιρ Τζάιλς, ειδικός σε θέματα Ευρασίας για το Chatham House, ένα think tank.

«Η κολακεία του Τραμπ ήταν ένα στοιχείο της στρατηγικής μας τον τελευταίο χρόνο, αφήνοντας τους παρατηρητές να ελπίζουν, αλλά όχι να εμπιστεύονται απόλυτα, ότι ένα άλλο στοιχείο της στρατηγικής προετοιμάζεται επειγόντως για την τελική ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τζάιλς.

Ο ηθικός κίνδυνος για την Ευρώπη

Ο Τζάιλς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η καλύτερη επιλογή της Ευρώπης ήταν να εφαρμόσει στρατιωτικό αποτρεπτικό μέσο στη Γροιλανδία τώρα, πιστεύοντας ότι η τοποθέτηση συμμαχικών στρατευμάτων στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία μετά το 2017 απέτρεψε μια ρωσική επίθεση εκεί.

«Η αρχή για την αποτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών από στρατιωτικό λάθος υπολογισμό θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που ήταν διαθέσιμη, αλλά δεν εφαρμόστηκε για την αποτροπή του Πούτιν από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022», είπε.

«Η ιδέα ότι οι μεγαλύτερες δυνάμεις μπορούν να έχουν το ελεύθερο σε αυτό που θεωρούν ως την αυλή τους είναι πολύ του γούστου της Ρωσίας», είπε. Η εισβολή στη Γροιλανδία, πίστευε, θα ισοδυναμούσε με «ενδεχομένως να δοθεί στη Μόσχα το μεγαλύτερο δώρο που έχει προσφέρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση Τραμπ».

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ δήλωσε σε συμπόσιο αυτή την εβδομάδα ότι η απώλεια κοινών αξιών του ΝΑΤΟ αποδυνάμωσε την παγκόσμια τάξη.

«Πρόκειται για την αποτροπή της μετατροπής του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Σταϊνμάγερ.

Βλέποντας αυτές τις πιθανότητες, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν στρατιωτικές επιλογές.

Όταν ο Τραμπ ανέφερε τις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία πέρυσι, η Γαλλία έστειλε ένα πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά των ακτών του Καναδά για να τον ενημερώσει ότι τα νησιά Σεν Πιερ και Μικελόν στα ανοιχτά της Νέας Γης είναι γαλλικά κυρίαρχα εδάφη.

Αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε: «Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» και επρόκειτο να συζητήσει τα σχέδια με τη Γερμανία και την Πολωνία.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εφόσον η Δανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία θα υπερασπίζεται κατ’ αρχήν και από το ΝΑΤΟ».

Θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση;

Οι ειδικοί διχάστηκαν σχετικά με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιούσε ο Τραμπ για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα συναντηθεί με τη δανική κυβέρνηση, αλλά αρνήθηκε να αποσύρει τις στρατιωτικές επιλογές κατά της Γροιλανδίας.

«Εάν ο πρόεδρος εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα… πάντα προτιμούσαμε να το διευθετήσουμε με διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας», είπε.

Ο Μίρσχαϊμερ πίστευε ότι το ιστορικό του Τραμπ στην επίθεση στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, στη Νιγηρία τον Δεκέμβριο και τώρα στη Βενεζουέλα αύξανε τις πιθανότητες.

«Αν κοιτάξετε το μοτίβο συμπεριφοράς του Τραμπ, πόσο πρόθυμος είναι να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη όταν μπορεί να το κάνεις φθηνά και να τη γλιτώσεις… το γεγονός ότι… θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως μια ακόμη άστοχη επιχείρηση, σας λέει ότι υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να καταλάβει τη Γροιλανδία», είπε στον πολιτικό επιστήμονα Glenn Diesen.

Άλλοι διαφώνησαν. «Ο Τραμπ μπορεί να θέλει να ενισχύσει το κίνημα αυτονομίας εντός της Γροιλανδίας και να τους κάνει να ζητήσουν βοήθεια από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Filis.

Ο ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κοπεγχάγη θα πρέπει να αποσυρθεί και να επιτρέψει στη Γροιλανδία να καταλήξει σε μια συμφωνία απευθείας με τις ΗΠΑ.

«Ενθαρρύνουμε την τρέχουσα [Γροιλανδική] κυβέρνησή μας να κάνει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Pele Broberg, ηγέτης του Ναλεράκ. «Επειδή η Δανία ανταγωνίζεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τη μεσολάβησή της». Το Ναλεράκ κέρδισε το 25% των εθνικών ψήφων πέρυσι, διπλασιάζοντας την προηγούμενη επίδοσή του.

Ο Τζάιλς συμφώνησε ότι «εξαναγκασμός, πίεση, εκβιασμός, άμεσες ή έμμεσες ανατρεπτικές δραστηριότητες ή εκβιασμός» θα ήταν οι πρώτες κινήσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δωροδοκήσει τους Γροιλανδούς με ένα κατά κεφαλήν ποσό μεταξύ 10.000 και 100.000 δολαρίων για να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ανέφερε το Reuters την Παρασκευή.

Γιατί θέλει την Γροιλανδία ο Τραμπ;

Στο τέλος της ημέρας, όμως, η πολιτική του Τραμπ εξακολουθεί να ισοδυναμεί με την εκδίωξη της Ευρώπης από αυτό που θεωρεί ως το ημισφαίριό του. Γιατί;

Ο Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Στίβενς επικαλέστηκαν την ασφάλεια, αλλά η Δανία έδωσε στις ΗΠΑ πλήρη άδεια να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις, να φέρουν εξοπλισμό και προσωπικό, να πετούν αεροσκάφη και να πλέουν πλοία μέσα και έξω από τη Γροιλανδία με μια συνθήκη του 1953. Οι ΗΠΑ λειτουργούν έναν σταθμό ραντάρ στο Πιτούφικ, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους που πετούν πάνω από τον Βόρειο Πόλο από τη Ρωσία.

Πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να απορροφήσουν τη Γροιλανδία και να ανακτήσουν τον έλεγχο του Παναμά, επειδή «τους χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια».

«Έχει να κάνει με νέες θαλάσσιες διαδρομές καθώς ανοίγει η Αρκτική, και φυσικά, με την ασφάλεια», δήλωσε ο Φίλις. «Ο Αρκτικός Κύκλος θα γίνει μια περιοχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Οι πάγοι της Αρκτικής θάλασσας λιώνουν, επιτρέποντας στον όγκο της εμπορικής ναυτιλίας στον Βόρειο Πόλο να αυξηθεί πολλαπλασιαστικά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον Πούτιν. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί και η στρατιωτική ναυτιλία, ειδικά με τη Ρωσία και την Κίνα να διεξάγουν περισσότερες κοινές ασκήσεις στη θάλασσα.

Ο Παναμάς, επίσης, είναι ένα ζωτικό θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού.

Μαζί με τη Σουηδία και την Ελλάδα, η Γροιλανδία θεωρείται επίσης μία από τις πιο ελπιδοφόρες πηγές σπάνιων ορυκτών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

