ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:42
12.01.2026 14:46

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation για τη φονική πυρκαγιά

12.01.2026 14:46
Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το ελβετικό δίκτυο SRF.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά της εισαγγελίας.

