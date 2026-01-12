Βατικανό: Ο πάπας Λέων υποδέχτηκε τη Ματσάδο  

Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

