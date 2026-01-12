search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 14:17

Βατικανό: Ο πάπας Λέων υποδέχτηκε τη Ματσάδο  

12.01.2026 14:17
Ο πάπας Λέων έκανε δεκτή σήμερα την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

Σκάνδαλο στη Λευκωσία: Παραιτήθηκε ο κουνιάδος του Χριστοδουλίδη Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του – «Δεν κρύβομαι» λέει ο κύπριος πρόεδρος

Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

ΚΟΣΜΟΣ

Γεώργιος Ιβάνωφ: Ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κατέσχεσαν 10 τόνους κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Ποσότητα «ρεκόρ» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και το τέλος του ΝΑΤΟ

MEDIA

Στο Naftemporiki TV η Ιρένα Αργύρη – Δύο μήνες ύστερα την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

