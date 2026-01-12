Σκάνδαλο στη Λευκωσία: Παραιτήθηκε ο κουνιάδος του Χριστοδουλίδη Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του – «Δεν κρύβομαι» λέει ο κύπριος πρόεδρος

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, κουνιάδος του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο με τις μίζες.

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Απο την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας.

Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς.

Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Χριστοδουλίδης για παραίτηση Χαραλάμπους: «Πράξη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, είμαι εδώ και δεν κρύβομαι»

«Πρώτη σκέψη μου η πλήρης κατάργηση του Φορέα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας στη Λεμεσό, μετά τις αποκαλύψεις από το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι προσεγγίζει την υπόθεση με σοβαρότητα και δεν την υποβαθμίζει, ούτε την υποτιμά, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα», είπε.

«Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργό Συμβούλιο διορίζει, τον πρόεδρο του οργανισμού», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δε θα αφήσει ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα.

Ερωτηθείς αν θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δωρητών στον Φορέα, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας. «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια», τόνισε.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος», υπογράμμισε. «Και το μήνυμα μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε όλοι μας. Στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά, σέβομαι απόλυτα τα κόμματα, τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν».

Για την παραίτηση του Διευθυντή του γραφείου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος είπε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς σε πολύ λίγο, χαρακτηρίζοντάς τη «πράξη αυτοπεποίθησης». «Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη πίεσης, ούτε πράξης ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει τρωθεί η Κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Η εμπλοκή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο διορισμένος έως πρόσφατα διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου και κουνιάδος παράλληλα του Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει τεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που ζητά άμεσα την παραίτησή του.

Ο Χαραλάμπους είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που ακούγεται στο επίμαχο βίντεο στο οποίο ακούγεται να μιλάει για ολιγάρχες και για ένα αμφιλεγόμενο ταμείο, τον φορέα Αλληλεγγύης, το οποίο διαχειρίζεται η σύζυγος του Χριστοδουλίδη, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη.

Μέσω του ταμείου αυτού διοχετεύονταν τεράστιες δωρεές από μεγιστάνες, όπως έχει καταγγείλει η αντιπολίτευση.

Πρόκειται για ένα Ταμείο το οποίο καθιερώθηκε επί προεδρίας Αναστασιάδη για να καλύψει τότε έκτακτες ανάγκες την περίοδο του κουρέματος του δανεισμού.

Αναφέρεται και ως Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, για το οποίο η αντιπολίτευση, με πρώτο το ΑΚΕΛ, ζητούν την άμεση κατάργησή του, αλλά και την δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών του, μέσα στους οποίους φέρονται να υπάρχουν και Ρώσοι ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.

