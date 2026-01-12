Ιράν: Ρουμπίνα Αμινιάν – Η 23χρονη που έπεσε νεκρή από σφαίρα του καθεστώτος της Τεχεράνης και οι τρομακτικές αποκαλύψεις της οικογένειάς της

Σε σύμβολο της νέας εξέγερσης των πολιτών του Ιράν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης μετατρέπεται μια νεαρή γυναίκα, η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, η οποία έπεσε νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights, η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, φοιτήτρια κλωστοϋφαντουργίας και μόδας στο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης, σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, αφού έφυγε από το κολέγιο και συμμετείχε σε διαδηλώσεις. Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν στην οργάνωση ότι η νεαρή Κούρδισσα από το Μαριβάν πυροβολήθηκε από κοντά από πίσω, με τη σφαίρα να την χτυπά στο κεφάλι.

Αφού έμαθαν για το θάνατό της, μέλη της οικογένειας της νεκρής ταξίδεψαν από το Κερμανσάχ, όπου ζουν, στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν το πτώμα της. Πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν δήλωσαν στο Iran Human Rights: «Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε ένα σημείο κοντά στο κολέγιο, όπου αντίκρισαν τα πτώματα εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τα περισσότερα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και το λαιμό από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Αρχικά, δεν επιτράπηκε στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και, αργότερα, δεν τους επιτράπηκε να πάρουν τη σορό μαζί τους».

«Είδα εκατοντάδες πτώματα με τα ίδια μου τα μάτια»

Οι πηγές, αναφερόμενες σε μια δήλωση της μητέρας της Ρουμπίνα – «Δεν ήταν μόνο η κόρη μου. Είδα εκατοντάδες πτώματα με τα ίδια μου τα μάτια» – τόνισαν: «Η οικογένεια αναγκάστηκε να ψάξει ανάμεσα στα πτώματα για να αναγνωρίσει την κόρη της και αναμφίβολα είδε πολλά από τα πτώματα των νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων». Οι πηγές πρόσθεσαν: «Μετά από πολύ κόπο, η οικογένεια της Ρουμπίνα κατάφερε τελικά να ανακτήσει το σώμα της και να επιστρέψει στο Κερμανσάχ. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και ότι δεν τους επιτρεπόταν να την θάψουν».

Σύμφωνα με άτομα κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα Αμινιάν, οι οικείοι της αναγκάστηκαν τελικά να θάψουν το σώμα της κατά μήκος του δρόμου μεταξύ Κερμανσάχ και Καμυαράν. Μέχρι στιγμής, η οικογένεια δεν έχει λάβει άδεια να πραγματοποιήσει τελετές πένθους. Όταν η οικογένεια προσέγγισε διάφορα τζαμιά στο Μαριβάν, στην επαρχία του Κουρδιστάν, τους είπαν ότι τα τζαμιά δεν επιτρέπεται να φιλοξενούν τέτοιες τελετές.

Άνθρωποι που γνώριζαν την Ρουμπίνα Αμινιάν την περιγράφουν ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και παθιασμένη με τη μόδα και το σχεδιασμό ρούχων, της οποίας τα όνειρα θάφτηκαν από τη βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Το Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Σαριάτι για Κορίτσια είναι ένα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τεχεράνης που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σε τεχνικούς τομείς, μηχανική, τέχνη και αρχιτεκτονική.

Οι διαδηλώσεις, ο Τραμπ και το διαδικτυακό blackout

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, τουλάχιστον 500 άτομα έχουν σκοτωθεί στις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν εδώ και περίπου 15 ημέρες, με χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους, αρχικά διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος ζωής και για τη λειψυδρία που πλήττει τη χώρα και στη συνέχεια σε μια συνολική διαμαρτυρία για το σκληρό θεοκρατικό καθεστώς της χώρας. Η κυβέρνηση του Ιράν απάντησε βγάζοντας στο δρόμο αστυνομία και στρατό και χρησιμοποιώντας ακραία βία κατά των διαδηλωτών.

Η αναταραχή στο Ιράν έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, να δηλώσει έτοιμος να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα, προκειμένου να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών. Από την πλευρά του, ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρομοίασε τον Τραμπ με τον Φαραώ, υποστηρίζοντας ότι και εκείνος, στην απόλυτη ακμή της δύναμής του, επέλεξε τον δρόμο της αλαζονείας και της ασύμμετρης σύγκρουσης χωρίς σεβασμό, οδηγούμενος τελικά στην ήττα.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν φαίνεται να έχει περιέλθει σε πρωτοφανή ψηφιακή απομόνωση. Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα IranWire, το καθεστώς ανέπτυξε στρατιωτικούς παρεμβολείς μεγάλης κλίμακας, διακόπτοντας ακόμη και τη δορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Starlink. Όπως αναφέρεται, περίπου μία ώρα πριν χαθούν οι τελευταίες διαδικτυακές αναρτήσεις από το εσωτερικό της χώρας, ο ψηφιακός αποκλεισμός επεκτάθηκε και στις δορυφορικές συνδέσεις. Αρχικά διακόπηκε περίπου το 30% της κίνησης του Starlink, ποσοστό που αυξήθηκε ραγδαία σε πάνω από 80%, πριν η σύνδεση καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Διαβάστε επίσης

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην οποία αυτοαποκαλείται «προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο