search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 09:47

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

12.01.2026 09:47
vartholomaios-pita-1

Απρόοπτα και προβλήματα σημειώθηκαν κατά την κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η τελετή είχε «τρία κακά».

Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε η τελετή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Στη συνέχεια, όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του είχαν δώσει, έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο. Όμως και το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε ελαττωματικό, καθώς στράβωσε.

«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.

Διαβάστε επίσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην οποία αυτοαποκαλείται «προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που διαδήλωνε κατά του ιρανικού καθεστώτος

HΠΑ: Αστυνομικές ενισχύσεις στη Μινεάπολη έπειτα από Σαββατοκύριακο έντονων διαδηλώσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Finke_River5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:06
Finke_River5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

1 / 3