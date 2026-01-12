Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην οποία αυτοαποκαλείται «προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Αίσθηση προκαλεί για ακόμη μία φορά, η προκλητική συμπεριφορά, ή το κακό χιούμορ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, αυτοαποκαλείται με έμμεσο ή και όχι τρόπο ως πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Την Κυριακή 11.01.2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που τον παρουσιάζει ως τον προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας, λίγες ημέρες μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο Τραμπ έδειξε τον εαυτό του να αναλαμβάνει την ηγεσία της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο του 2026.

Στις 3 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθησαν ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Κίλια Φλόρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν στην Νέα Υόρκη κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή, διατεθειμένος να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού πριν από μια εβδομάδα και πλέον, που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ όπου έχει προφυλακιστεί, καθώς η Ουάσιγκτον εννοεί να τον δικάσει για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία».

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί μαζί της, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «αληθινά καλά» με το Καράκας πλέον.

Η νέα κυβέρνηση της χώρας συνεργάζεται με την αμερικανική διοίκηση, με μια ομάδα διπλωματών και στελεχών ασφαλείας των ΗΠΑ να έχει ταξιδέψει στο Καράκας για να εξετάσει την επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ εκεί.

