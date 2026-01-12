Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ άλλων, πλήγμα drone προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας (σ.σ. τη Σολομιάνσκι), ανακοίνωσε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναλάβει δράση για την απώθηση της επιδρομής της Ρωσίας, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση μετά από την καταστροφική ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς την Παρασκευή (9/1).

Διαβάστε επίσης:

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που διαδήλωνε κατά του ιρανικού καθεστώτος

HΠΑ: Αστυνομικές ενισχύσεις στη Μινεάπολη έπειτα από Σαββατοκύριακο έντονων διαδηλώσεων

Τραμπ για το Ιράν: «Εξετάζουμε πολύ δυνατές επιλογές» – Η απάντηση Χαμενεΐ και το «μπλακ άουτ» στις ψηφιακές επικοινωνίες του Ιράν