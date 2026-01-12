search
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 08:26

Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ άλλων, πλήγμα drone προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας (σ.σ. τη Σολομιάνσκι), ανακοίνωσε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναλάβει δράση για την απώθηση της επιδρομής της Ρωσίας, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση μετά από την καταστροφική ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς την Παρασκευή (9/1).

