Κύπρος: Την… κεφαλή του κουνιάδου του Χριστοδουλίδη ζητά η αντιπολίτευση για το βίντεο με τις μίζες – Έντονο παρασκήνιο

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο διορισμένος διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου και κουνιάδος παράλληλα του Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει τεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που ζητά άμεσα την παραίτησή του.

Ο Χαραλάμπους είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που ακούγεται στο επίμαχο βίντεο στο οποίο ακούγεται να μιλάει για ολιγάρχες και για ένα αμφιλεγόμενο ταμείο, τον φορέα Αλληλεγγύης, το οποίο διαχειρίζεται η σύζυγος του Χριστοδουλίδη, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη. Μέσω του ταμείου αυτού διοχετεύονται τεράστιες δωρεές από μεγιστάνες, όπως έχει καταγγείλει η αντιπολίτευση.

Πρόκειται για ένα Ταμείο το οποίο καθιερώθηκε επί προεδρίας Αναστασιάδη για να καλύψει τότε έκτακτες ανάγκες την περίοδο του κουρέματος του δανεισμού. Αναφέρεται και ως Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, για το οποίο η αντιπολίτευση, με πρώτο το ΑΚΕΛ, ζητούν την άμεση κατάργησή του, αλλά και την δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών του, μέσα στους οποίους φέρονται να υπάρχουν και Ρώσοι ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.

Στο παρασκήνιο πολλοί εκτιμούν πως στο τέλος για να διασωθεί το κύρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα «θυσιαστεί» είτε ο Χαραλάμπους (σε μια πιθανή περίπτωση που μάλιστα την συγκρίνουν με την παραίτηση Δημητριάδη στην Ελλάδα ως προς το συγγενικό σκέλος με τον επικεφαλής της κυβέρνησης) είτε ο πρώην υπ. Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος εμπλέκεται στο επίμαχο βίντεο και έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο για υποθέσεις με άρωμα σκανδάλου, όπως το έργο στο Βασιλικό και το ηλεκτρικό καλώδιο που είναι υπό έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Στο βίντεο ακούγεται να ζητά μάλιστα και χρήματα για να παρέμβει η κυβέρνηση ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις σε Ρώσο ολιγάρχη.

Το ΑΚΕΛ μάλιστα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να ελέγξει το περιεχόμενο από το βίντεο και να κινηθεί ανάλογα.

