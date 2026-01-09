Κύπρος: Υπό πίεση ο Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες – Ποιος κρύβεται πίσω από την αποκάλυψη, προς αποχώρηση το ΔΗ.ΚΟ

Η γνησιότητα του βίντεο όπου στενοί συνεργάτες του Νίκου Χριστοδουλίδη συζητούν με «επενδυτές» από την Ολλανδία, έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στην προεδρία της Κύπρου.

Χθες ο Ν. Χριστοδουλίδης έκανε συνεχείς συσκέψεις για να δει πως θα διαχειριστεί τη νέα κρίση που αναμένεται να φέρει ραγδαίες εξελίξεις, ακόμη και σήμερα ίσως, σε επίπεδο Βουλής.

Ενα από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) έχει σύσκεψη σήμερα με σκοπό να αποφασίσει πως θα πράξει. Ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, ζήτησε σαφείς εξηγήσεις ωστόσο όπως έχουν αφήσει να εννοηθεί, δεν έχουν πειστεί από τις δηλώσεις περί «υβριδικού πολέμου» και μοντάζ στο βίντεο.

Το βίντεο εξετάστηκε από το Fact Check Cyprus μέσω του λογαριασμού «Emily Thompson» και είναι πάνω από ξεκάθαρο πως δεν είναι προϊόν ΑΙ, ωστόσο είναι επίσης ξεκάθαρο πως έχει δημοσιευτεί αποσπασματικά το επίμαχο μέρος που εκθέτει τον Χριστοδουλίδη και τους συνεργάτες του.

Στο βίντεο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης που ακολούθησε επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς και ερωτήματα που επανέφεραν ΜΜΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023.

Επιπλέον, η αντίστροφη (reverse) αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την επαλήθευση της αρχικής πηγής ή προηγούμενων δημοσιεύσεων του ίδιου υλικού.

Σύμφωνα με τα δημόσια μεταδεδομένα της πλατφόρμας Χ, ο λογαριασμός «Emily Thompson» εμφανίζεται ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοπαρουσιαζόμενος ως «ανεξάρτητη αναλύτρια». Παρά την ύπαρξη ομώνυμου προφίλ στον ιστότοπο Eurasia Review, δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ούτε υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του χειριστή του λογαριασμού.

Το Fact Check Cyprus επισημαίνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό, στις συνθήκες καταγραφής ή στο μη επεξεργασμένο αρχείο.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 January 8, 2026

Σκέψεις για αποχώρηση του ΔΗΚΟ

Το θέμα έχει προκαλέσει πολιτικό «σεισμό» στην Βουλή των Αντιπροσώπων στη Κύπρο καθώς ένα από τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν, το ΔΗΚΟ, συνεδριάζει και υπάρχουν φωνές που λένε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, λίγους μήνες πριν τις προγραμματισμένες εκλογές.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πυρά, καθώς τα θέματα διαφθοράς στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν πλήξει την κυβέρνηση, στην οποία υπάρχει δημοσκοπική φθορά. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που και τα συγκυβερνώντα κόμματα ασκούν -ήπια προς το παρόν- κριτική και περιμένουν πειστικές απαντήσεις από την προεδρία.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Για «υβριδικό πόλεμο» μιλά η Λευκωσία για το βίντεο – «φωτιά» με συνεργάτες του Ν. Χριστοδουλίδη – Έρευνα της υπηρεσίας πληροφοριών

Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία ο IDF – Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, τα πέντε παιδιά

Eπιστολή Κιμ Γιονγκ Ουν στον Πούτιν: «Πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας!»