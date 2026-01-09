Eπιστολή Κιμ Γιονγκ Ουν στον Πούτιν: «Πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας!»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία υπόσχεται αέναη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη στην πολιτική του ρώσου προέδρου, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
«Θα σέβομαι ανεπιφύλακτα και θα υποστηρίζω αέναα όλες τις πολιτικές και τις αποφάσεις σας, πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας για το καλό σας και της Ρωσίας», ανέφερε ο Κιμ στην επιστολή του προς τον Πούτιν, σύμφωνα με το KCNA.
Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά την στρατιωτική συνεργασία τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
Εκτός από την αποστολή στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει στείλει στην Πιονγκγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, επισημαίνουν αναλυτές.
