Λευκός Οίκος: Η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι «ένα παράδειγμα της επιρροής» του Τραμπ

Η απελευθέρωση κρατουμένων που ανακοινώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα είναι ένα παράδειγμα της επιρροής που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές στο Καράκας, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας», τόνισε.

Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών

Σημειώνεται ότι η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη, 8/1, την απελευθέρωση πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, στη Βενεζουέλα.

«Η ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει την απελευθέρωση σήμερα στο Καράκας πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ισπανία με τη βοήθεια της πρεσβείας μας στο Καράκας», αναφέρει ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι πρόκειται για ένα «θετικό βήμα στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Βενεζουέλα».

Ελεύθερη η ακτιβίστρια Ροσίο Σαν Μιγκέλ

Ανάμεσα σε όσους αφέθηκαν ελεύθεροι, και η διάσημη Βενεζουελάνα δικηγόρος και ακτιβίστρια Ροσίο Σαν Μιγκέλ, η οποία είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2024.

«Η Ρoσίο είναι ήδη ελεύθερη, η υγεία της είναι σταθερή και είναι καλά», δήλωσε η δικηγόρος της Τέρεσλι Μαλαβέ.

Η Σαν Μιγκέλ είχε φυλακιστεί για «προδοσία», «τρομοκρατία» και «συνωμοσία», με τις Αρχές της Βενεζουέλας να την κατηγορούν ότι εμπλεκόταν σε φερόμενη συνωμοσία που είχε στόχο τη δολοφονία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

