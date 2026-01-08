search
Σε μαζικές αποφυλακίσεις κρατουμένων προχωρά η Βενεζουέλα

08.01.2026 19:39
venezuela kratoumenoi

Ο πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες δήλωσε σήμερα ότι σημαντικός αριθμός κρατουμένων ξένων και Βενεζουελάνων θα αποφυλακισθούν τις προσεχείς ώρες.

Οι απελευθερώσεις, ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης της χώρας, αποτελούν μια χειρονομία ειρήνης, δήλωσε ο Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι η ενέργεια είναι μονομερής και δεν έχει συμφωνηθεί με κανένα άλλο μέρος.

«Η Μπολιβαριανή κυβέρνηση, μαζί με τους κρατικούς θεσμούς αποφάσισε να αποφυλακίσει έναν σημαντικό αριθμό Βενεζουελάνων και ξένων ατόμων και αυτές οι διαδικασίες απελευθέρωσης λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Ροντρίγκες.

