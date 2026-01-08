Διάσημοι αμερικανοί αντιδρούν οργισμένα στη δολοφονία γυναίκας από την ICE – «Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κατά των πολιτών τους»

Η Αμάντα Σέιφριντ, η Σύνθια Νίξον και ο Σίμου Λιού συγκαταλέγονται στη λίστα με διάσημους που αντέδρασαν στον πυροβολισμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη.

Ο Καναδός ηθοποιός Σίμου Λιού δήλωσε στο X: «Οι νόμοι περί μετανάστευσης μπορούν να εφαρμοστούν με αξιοπρεπή τρόπο. Γ@@@ το ICE για πάντα».

beyond appalled at the murderous actions of ICE agents in minneapolis. dont be manipulated by rhetoric; there is a video, and it clearly shows the murder of an unarmed woman driving away. AWAY.



immigration laws can be enforced in a dignified way. fuck ICE forever. — Simu Liu (@SimuLiu) January 8, 2026

Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ σκοτώθηκε μέσα στο όχημά της από έναν αξιωματούχο της ICE, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής. Ο θάνατος της Γκουντ έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη, καθώς η πόλη βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της εθνικής οργής, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η ζωή του αξιωματούχου της ICE κινδύνευσε από τις ενέργειες της Γκουντ. Έχουν πει ότι οδήγησε προς το μέρος του, δικαιολογώντας τη χρήση θανατηφόρας βίας από αυτόν. Αυτό αμφισβητείται από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν χαρακτηρίσει τη δολοφονία ως παράλογη και αδικαιολόγητη.

Πολλοί ηθοποιοί, μουσικοί και προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας καταγγέλλουν τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και μιλούν ανοιχτά κατά της ICE.

Ο Σίμου Λίου, σταρ του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, δήλωσε στο X: «Νιώθω κάτι παραπάνω από αποτροπιασμό για τις δολοφονικές ενέργειες των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη. Μην σας χειραγωγεί η ρητορική. Υπάρχει ένα βίντεο και δείχνει ξεκάθαρα τη δολοφονία μιας άοπλης γυναίκας που φεύγει με το αυτοκίνητο. ΜΑΚΡΙΑ. Οι νόμοι περί μετανάστευσης μπορούν να εφαρμοστούν με αξιοπρεπή τρόπο. Γαμώ την ICE για πάντα».

Αμάντα Σέιφριντ

Η πρωταγωνίστρια του Mamma Mia! και των Mean Girls, Σέιφριντ, μοιράστηκε ένα απόσπασμα του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, να μιλάει για τους πυροβολισμούς και να λέει στην ICE να «Φύγει από τη Μινεάπολη» πριν μοιραστεί ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα 1984 του Τζορτζ Όργουελ, το αναφέρεται τακτικά στο διαδίκτυο σε σχέση με τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ. Έγραψε: «Το Κόμμα σας είπε να απορρίψετε τα στοιχεία που προέρχονται από τα μάτια και τα αυτιά σας. Ήταν η τελευταία, πιο ουσιαστική εντολή τους».

Σύνθια Νίξον

Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Νίξον, ζήτησε τη σύλληψη του πράκτορα της ICE, γράφοντας στην ιστορία της στο Instagram: «Συλλάβετε αυτόν τον πράκτορα της ICE και απαγγείλετε κατηγορίες για φόνο!!!»

Εύα Λονγκόρια

Η Λονγκόρια, η οποία έγινε διάσημη στο Desperate Housewives, μοιράστηκε πολλές αναρτήσεις στο Instagram σχετικά με την ιστορία, συμπεριλαμβανομένης μιας όπου έγραψε: «Αυτό είναι φόνος!» και μιας άλλης όπου έγραψε: «Συλλάβετε τον δράστη».

Άγιο Εντεμπίρι

Η Εντεμπίρι, γνωστή για την σειρά The Bear, μοιράστηκε μια εικόνα από το ντουλαπάκι της Γκουντ στην ιστορία της στο Instagram. Η εικόνα δείχνει παιχνίδια στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Μαρκ Ραφάλο

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Ραφάλο αναδημοσίευσε πολλές αναρτήσεις στο Bluesky σχετικά με τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας από τη δημοσιογράφο Molly Jong-Fast, η οποία έγραφε: «Υποθέτω ότι ξέρουμε γιατί καλύπτουν τα πρόσωπά τους τώρα».

Κέρι Ουάσινγκτον

Η πολυβραβευμένη και πρωταγωνίστρια του Scandal Washington αναδημοσίευσε το βίντεο του Φρέι να λέει στο ICE να «φύγει» μετά τους πυροβολισμούς, στην ιστορία της στο Instagram. Συνοδεύοντας το βίντεο, έγραψε: «Τα πλάνα αυτής της τραγωδίας είναι εξαιρετικά σπαρακτικά και δύσκολα στην παρακολούθηση… Αλλά ΕΠΙΣΗΣ—Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ αυτόν τον δήμαρχο—είναι ήρωας και πηγή έμπνευσης».

Έρικ Αντρέ

Ο κωμικός μοιράστηκε πολλές αναρτήσεις σχετικά με τους πυροβολισμούς στην ιστορία του στο Instagram, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής εικόνων που είχαν τη λεζάντα «Εικόνες που αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραφεί εναντίον των πολιτών τους».

Φινέας

Ο Φινέας, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός, γνωστός για τη δουλειά του με την αδερφή του, Μπίλι Άιλις, κοινοποίησε μια εικόνα στην ιστορία του στο Instagram, η οποία έγραφε εν μέρει: «Είναι ανατριχιαστικό, αλλά σας ενθαρρύνω να παρακολουθήσετε το βίντεο». Συνέχισε κοινοποιώντας μια ανάρτηση από το Truth Social του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους πυροβολισμούς, με τη λεζάντα: «Κάθαρμα».

Κιμ Γκόρντον

Η frontwoman των Sonic Youth, Γκόρντον, αναδημοσίευσε μια ανάρτηση στην ιστορία της στο Instagram, η οποία έγραφε: «Το όνομά της ήταν Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Ήταν 37 ετών, παντρεμένη και μητέρα ενός εξάχρονου γιου. Η ζωή της είχε σημασία και της άξιζε να είναι ασφαλής και ζωντανή σήμερα».

Μέγκαν Στάλτερ

Η ηθοποιός του Hacks αναδημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram της, η οποία έδειχνε λεπτομέρειες για την Γκουντ και τους πυροβολισμούς.

Κρίσι Τέιγκεν

Το μοντέλο και συγγραφέας αναδημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram από τον λογαριασμό @_stillwereise, η οποία περιείχε τα σχόλια του Φρέι σχετικά με τους πυροβολισμούς.

Μπίλι Άιχνερ

Ο ηθοποιός και κωμικός μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram από τον αριστερό δημιουργό, Ματ Μπερνστάιν, στην ιστορία του στο Instagram, με το συνοδευτικό κείμενο “F*** ICE”.

Άλαν Κάμινγκ

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής του Traitors μοιράστηκε μια ανάρτηση από τον λογαριασμό Instagram @democracynow στην ιστορία του για τους πυροβολισμούς.

Νάνσι Λι Γκραν

Η σταρ του General Hospital μοιράστηκε δύο βίντεο στο Instagram σχετικά με τους πυροβολισμούς στην ιστορία της στο Instagram, τα οποία και τα δύο ασκούσαν κριτική στην ICE.

Σοφία Μπους

Η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του One Tree Hill αναδημοσίευσε πολλές αναρτήσεις σχετικά με τους πυροβολισμούς στο Instagram. Μία από αυτές έγραφε: «Να τι δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν: να προσπαθήσουν να μας πουν ότι κάνουμε λάθος για αυτό που βλέπουμε με τα δύο γαμημένα μας μάτια».

Κάλεμπ Χέρον

Ο κωμικός μοιράστηκε μια εικόνα στην ιστορία του στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μια εικόνα ενός αξιωματικού της ICE, με το κείμενο «Δολοφόνος».

