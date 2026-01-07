Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω επιχείρησης καταστολής της ICE στη Μινεάπολη (Video)

Ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε ένα άτομο στη Μινεάπολη την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής του νόμου, δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης στη Μινεσότα.

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

BREAKING: Woman shot and killed during ICE operation in Minneapolis. New video shows the circumstances pic.twitter.com/isgu028bEQ — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

🚨 🚨 🚨 BREAKING: REPORTS COMING IN FROM MINNEAPOLIS THAT ICE AGENTS SHOT A WOMAN IN THE FACE.



Situation is deteriorating as crowd beginning to grow.pic.twitter.com/7azV5xj92o — Maine (@TheMaineWonk) January 7, 2026

Το γραφείο της γερουσιαστή Τίνα Σμιθ, Δημοκρατικής της Μινεσότα, περιέγραψε τη γυναίκα που πυροβολήθηκε ως σύζυγο ενός εξέχοντος ακτιβιστή, και η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, Δημοκρατική, την περιέγραψε ως «νομικό παρατηρητή».

Αρκετοί από τους κορυφαίους Δημοκρατικούς της πολιτείας κάλεσαν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης να εγκαταλείψουν την πόλη, κατηγορώντας τους ότι σπέρνουν χάος. Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την καταστολή στη Μινεάπολη ως απαραίτητη απάντηση στην παράνομη μετανάστευση και την εκτεταμένη απάτη στα κρατικά συστήματα κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ της Μινεσότα δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς που αφορούσαν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα σε μια κατοικημένη γειτονιά στη Νότια Μινεάπολη. Ζήτησε από τους ανθρώπους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

BREAKING: ICE is now deploying tear gas towards civilians in Minneapolis after they apparently shot a woman in the face. pic.twitter.com/f0J7NEQn0K January 7, 2026

Αξιωματούχοι της Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώραν καθώς οι πράκτορες διεξήγαγαν «στοχευμένες επιχειρήσεις» και βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι μια γυναίκα «χρησιμοποίησε το όχημά της, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει».

Η περιγραφή της συμπλοκής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία πρακτόρων μετανάστευσης. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε μια κατοικημένη γειτονιά μεσαίας τάξης στη Μινεάπολη, περίπου ένα μίλι από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε από αστυνομικούς το 2020.

Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες αναμενόταν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με αναρτήσεις της διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλιοτ Πέιν, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μινεάπολης, δήλωσε σε συνέντευξή του από το σημείο ότι μια γυναίκα φαινόταν να οδηγεί ένα καφέ όχημα ενώ οι πράκτορες διεξήγαγαν μια επιχείρηση.

Breaking news: Happening right now in South Minneapolis near Portland Avenue and 34th Street, people are protesting a shooting that occurred earlier today. #ICE #Minnesota #Minneapolis pic.twitter.com/urcr7SZB8j — Dymanh Chhoun (@Dymanh) January 7, 2026

«Δεν ξέρω αν ήταν παρατηρητής ή στόχος τους», είπε, καταδικάζοντας την παρουσία της ICE στη Μινεάπολη. «Είναι ένας παράγοντας κλιμάκωσης. Τους θέλουμε έξω από την πόλη μας».

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στους πυροβολισμούς συμμετείχε ένας πράκτορας της ICE. Ο Φρέι, Δημοκρατικός που ορκίστηκε πρόσφατα για τρίτη θητεία, δήλωσε ότι «η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων επιβολής του νόμου μετανάστευσης προκαλεί χάος στην πόλη μας».

Πρόσθεσε: «Απαιτούμε από την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη».

