Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω επιχείρησης καταστολής της ICE στη Μινεάπολη (Video)

Ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε ένα άτομο στη Μινεάπολη την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής του νόμου, δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης στη Μινεσότα.
Το γραφείο της γερουσιαστή Τίνα Σμιθ, Δημοκρατικής της Μινεσότα, περιέγραψε τη γυναίκα που πυροβολήθηκε ως σύζυγο ενός εξέχοντος ακτιβιστή, και η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, Δημοκρατική, την περιέγραψε ως «νομικό παρατηρητή».
Αρκετοί από τους κορυφαίους Δημοκρατικούς της πολιτείας κάλεσαν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης να εγκαταλείψουν την πόλη, κατηγορώντας τους ότι σπέρνουν χάος. Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την καταστολή στη Μινεάπολη ως απαραίτητη απάντηση στην παράνομη μετανάστευση και την εκτεταμένη απάτη στα κρατικά συστήματα κοινωνικών υπηρεσιών.
Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ της Μινεσότα δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς που αφορούσαν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα σε μια κατοικημένη γειτονιά στη Νότια Μινεάπολη. Ζήτησε από τους ανθρώπους να παραμείνουν ψύχραιμοι.
Αξιωματούχοι της Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώραν καθώς οι πράκτορες διεξήγαγαν «στοχευμένες επιχειρήσεις» και βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές.
Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι μια γυναίκα «χρησιμοποίησε το όχημά της, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει».
Η περιγραφή της συμπλοκής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.
Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία πρακτόρων μετανάστευσης. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε μια κατοικημένη γειτονιά μεσαίας τάξης στη Μινεάπολη, περίπου ένα μίλι από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε από αστυνομικούς το 2020.
Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες αναμενόταν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με αναρτήσεις της διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Έλιοτ Πέιν, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μινεάπολης, δήλωσε σε συνέντευξή του από το σημείο ότι μια γυναίκα φαινόταν να οδηγεί ένα καφέ όχημα ενώ οι πράκτορες διεξήγαγαν μια επιχείρηση.
«Δεν ξέρω αν ήταν παρατηρητής ή στόχος τους», είπε, καταδικάζοντας την παρουσία της ICE στη Μινεάπολη. «Είναι ένας παράγοντας κλιμάκωσης. Τους θέλουμε έξω από την πόλη μας».
Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στους πυροβολισμούς συμμετείχε ένας πράκτορας της ICE. Ο Φρέι, Δημοκρατικός που ορκίστηκε πρόσφατα για τρίτη θητεία, δήλωσε ότι «η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων επιβολής του νόμου μετανάστευσης προκαλεί χάος στην πόλη μας».
Πρόσθεσε: «Απαιτούμε από την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη».
