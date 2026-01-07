Σφυροκόπημα Τραμπ στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ενώ η κρίση για τη Γροιλανδία επιδεινώνεται

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τετάρτη νέες αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν ήταν πεπεισμένος ότι η συμμαχία θα έσπευδε να βοηθήσει την Ουάσινγκτον σε μια κρίση, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις λόγω της ανανεωμένης προσπάθειας του Λευκού Οίκου να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΟΥΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται τα μέλη της συμμαχίας. «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη και αν δεν είναι εκεί για εμάς».

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, μια επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλα. Χρήση της διάταξης έχει γίνει επίσημα μόνο μία φορά – σε απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της Αλ Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου εναντίον των ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μια ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τη Δανία, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη συμμαχία και έχει ασκήσει πιέσεις στα μέλη εδώ και καιρό για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, ζητώντας αυξήσεις από 2% του ΑΕΠ έως και 5%.

Τα νέα του σχόλια ακολουθούν ημέρες κλιμάκωσης της ρητορικής για τη Γροιλανδία, μια αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργά την Τρίτη ότι ο Τραμπ «συζητά μια σειρά από επιλογές» για την απόκτηση του τεράστιου, πλούσιου σε ορυκτά νησιού της Αρκτικής, τονίζοντας ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ δεν ήταν εκτός συζήτησης.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί σύμμαχοι δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους πριν από την πρώτη του θητεία, ενώ βασίζονται στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας, και υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα «δεν θα είχαν μηδενικό φόβο για το ΝΑΤΟ».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια αμερικανική επίθεση σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ θα σήμαινε ότι «όλα θα σταματήσουν, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και, επομένως, της ασφάλειας που έχει καθιερωθεί από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κινήθηκαν γρήγορα για να αντιδράσουν.

Την Τρίτη, οκτώ από τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης δήλωσαν ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά μέσω του ΝΑΤΟ και με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και τα σύνορα.

Την Τετάρτη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το Παρίσι συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους για μια κοινή απάντηση, ενώ αξιωματούχοι στο Βερολίνο επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Στην ανάρτησή του, χρησιμοποιώντας λανθασμένη ορθογραφία για το εμβληματικό παγκόσμιο βραβείο, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέλεξε ανόητα να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία!».

