Προειδοποιεί τους Ρεπουμπλικάνους ο Τραμπ: «Αν χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με καθαιρέσουν»

O Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ότι πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, αλλιώς οι Δημοκρατικοί θα κινηθούν για την καθαίρεσή του.

«Πρέπει να κερδίσετε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν τις κερδίσουμε, θα βρουν λόγο να με καθαιρέσουν. Θα με καθαιρέσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνάντηση Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ κάλεσε το κόμμα του να εμφανιστεί πιο ενωμένο σε ζητήματα που κυμαίνονται από την πολιτική φύλου μέχρι την υγεία και τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας την ανάγκη να προβληθεί η κυβερνητική του ατζέντα σε ένα κοινό που εμφανίζεται οργισμένο για το κόστος ζωής.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου θα ανανεωθούν όλες οι έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας, με τον Τραμπ να προβλέπει «επική νίκη» των Ρεπουμπλικάνων, αν και αναγνώρισε ότι ιστορικά το κόμμα του εκάστοτε προέδρου συνήθως χάνει έδαφος στις ενδιάμεσες κάλπες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει ήδη παραπεμφθεί δύο φορές σε διαδικασία καθαίρεσης από Βουλή με πλειοψηφία Δημοκρατικών κατά την πρώτη του θητεία, για κατάχρηση εξουσίας σε υποθέσεις που αφορούσαν την Ουκρανία και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, με τη Ρεπουμπλικανική Γερουσία να τον απαλλάσσει και στις δύο περιπτώσεις.

