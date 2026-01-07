Έξαλλος ο Τραμπ: Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία

«Χωρίς τη δική μου συμμετοχή η Ρωσία θα είχε ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή» υποστήριξε εκνευρισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, διαμηνύοντας ότι «η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ».

Στη σκιά των επικρίσεων για τη στάση του σχετικά με την Γροιλανδία, τόνισε πως αμφιβάλλει αν το ΝΑΤΟ «θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς».

«Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΟΥΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΞΑΝΑΕΧΤΙΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ» γράφει με κεφαλαία ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου δώσει το Nόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΟΥΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι του DJT. ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT.

