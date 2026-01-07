CNN: Πώς οι δικηγόροι του Μαδούρο θα μπορούσαν να πετύχουν την απελευθέρωσή του

Την πολυπλοκότητα της νομικής διαδικασίας, αλλά και της νομικής μάχης που θα κληθούν να δώσουν οι δικηγόροι του Νικολάς Μαδούρο επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το CNN σε ανάλυσή του, τονίζοντας ότι η δίκη του θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, με ατελείωτες πολιτικές και νομικές μάχες να ακολουθούν.



Η ποινική υπόθεση εναντίον του Μαδούρο είναι τόσο νομικά περίπλοκη – με την προηγούμενη ηγεσία του στη Βενεζουέλα, τη δραματική φύση της απόδειξης μιας διεθνούς συνωμοσίας για τρομοκρατία μέσω ναρκωτικών και τις ευρύτερες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική – που η υπεράσπισή του θα μπορούσε να επιχειρήσει διάφορους τρόπους εκτροχιασμού της υπόθεσης πριν από τη δίκη, τονίζει το αμερικανικό δίκτυο.



Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος τη Δευτέρα στις κατηγορίες για συνωμοσία για τρομοκρατία μέσω ναρκωτικών, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.





«Όχι ότι δεν θα διαπραγματευτεί, αλλά θα πατήσει πρώτα μερικά από τα κουμπιά», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντικ Γκρέγκορι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας με έδρα το Μαϊάμι, αφού ακολούθησε την ειδησεογραφική κάλυψη της απαγγελίας κατηγοριών στον Μαδούρο.



Ο Γκρεγκόρι είχε εργαστεί στο κατηγορητήριο και τη δίκη του Μανουέλ Νοριέγκα του Παναμά πριν από σχεδόν 40 χρόνια, καθιστώντας τον έναν από τους λίγους εισαγγελείς που έχουν δικάσει με επιτυχία έναν ξένο φυγά που ισχυριζόταν ότι ήταν αρχηγός κράτους.



Η υπόθεση Νοριέγκα έχει κάποιες ομοιότητες με αυτήν του Μαδούρο – ειδικά στο πόσο σπάνιο είναι οι ΗΠΑ να χτυπήσουν μια ξένη χώρα και να απαγάγουν έναν πολιτικό ηγέτη με τη βία.



Φαίνεται πιθανό ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης δήλωσε αθώα τη Δευτέρα για κατηγορίες ναρκωτικών και όπλων, θα υποστηρίξουν ότι συνελήφθησαν παράνομα. Τη Δευτέρα στο δικαστήριο, ο έκπτωτος ηγέτης της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «απήχθη» από τον αμερικανικό στρατό.



Οι δικηγόροι του πιθανότατα θα έρθουν επίσης σε αντιπαράθεση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, για το τι μπορούν να έχουν πρόσβαση που μπορεί να τους βοηθήσει και για τις προστατευόμενες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας που μπορεί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια δίκη.



Η διαδικασία χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών που επιβλέπεται από το δικαστήριο μπορεί να προσθέσει μήνες ακόμη και σε μια απλή υπόθεση, και οι κατηγορούμενοι μερικές φορές προσπαθούν να πιέσουν για την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών, έτσι ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μην είναι πρόθυμη να εκδικάσει την υπόθεση, μια τακτική που ονομάζεται «graymailing».



Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής και τα σχέδια για την κίνηση της υπόθεσης προς δίκη είναι πιθανό να συζητηθούν στην επόμενη δικαστική εμφάνιση του Μαδουρο στο Μανχάταν, που έχει οριστεί για τον Μάρτιο.





Το επιχείρημα περί ασυλίας του Μαδούρο ως προέδρου της Βενεζουέλας





Ο Mαδούρο είναι πιθανό να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τη θέση του στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας για να υποστηρίξει ότι έχει ασυλία ως ξένος ηγέτης.



Στο δικαστήριο, ο Mαδούρο είπε στον δικαστή ότι «εξακολουθούσε να είναι πρόεδρος» της Βενεζουέλας. Η σύζυγός του ομοίως αυτοαποκαλούνταν «Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας» στην δικαστική της εμφάνιση τη Δευτέρα.





Ο Γρέγκορι θυμήθηκε πόσο σημαντική ήταν η διαμάχη που ισχυρίστηκαν οι ισχυρισμοί περί ασυλίας του αρχηγού κράτους με τον Nοριέηκα. Προέκυψαν επίσης πριν από τη δίκη για δωροδοκία ενός πολιτικού ηγέτη που ισχυρίστηκε ότι ήταν αρχηγός κράτους των Τερκς και Κάικος, τον οποίο ο Γκρέγκορι δίωξε επίσης στο Μαϊάμι πριν από περίπου 40 χρόνια.



«Είναι αρκετά σαφές ότι για να αποκτήσεις ασυλία αρχηγού κράτους, πρέπει να είσαι ο διπλωματικά αναγνωρισμένος αρχηγός κράτους», είπε ο Γκρέγκορι. Άλλοι νομικοί έχουν υιοθετήσει την ίδια θέση, ότι οι διπλωματικές αναγνωρίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά ο τελευταίος λόγος.



Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν από το 2024 ότι ο Μαδούρο ήταν παράνομος ηγέτης της Βενεζουέλας και αντ’ αυτού αναγνώρισαν την αντιπολίτευση του Μαδούρο ως εκλεγμένο πρόεδρο. Ωστόσο, η απάντηση για το ποιος ηγήθηκε της χώρας θα πρέπει να ερμηνευτεί από το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, ενδεχομένως μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.



Ο Νοριέγκα έχασε τις αξιώσεις του για αρχηγό κράτους και διπλωματική ασυλία το 1990. Καταδικάστηκε το 1991 για εισαγωγή κοκαΐνης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 40 ετών.



Και ο Νόρμαν Σόντερς, ο πρωθυπουργός του νησιωτικού έθνους Τερκς και Κάικος τη δεκαετία του 1980, δεν θεωρούνταν ούτε αρχηγός κράτους της χώρας, υπενθύμισε ο Γκρέγκορι. Ο αρχηγός κράτους στα Τερκς και Κάικος, ένα βρετανικό έδαφος, κατά την περίοδο της υπόθεσης του Σόντερς ήταν η Βασίλισσα.



Ρίσκο το ενδεχόμενο συνεργαζόμενων μαρτύρων



Ένα ερώτημα που θα παραμείνει είναι πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα οδηγήσει τον Μαδούρο σε δίκη.



Η απομάκρυνσή του από τη χώρα του το κάνει αυτό ευκολότερο με έναν βασικό τρόπο: Μπορεί να αναδείξει νέους μάρτυρες.



Η Τζίνα Παρλοβέκιο, συνεργάτιδα στο μεγάλο δικηγορικό γραφείο Μάγιερ Μπραόυν και πρώην επικεφαλής εισαγγελέας της δίκης εναντίον του Μεξικανού βαρόνου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, δήλωσε ότι πιθανότατα υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες που έχουν βοηθήσει το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης να χτίσει την υπόθεση Μαδούρο.



Το γραφείο είχε διώξει στο παρελθόν άλλους που είχαν δεσμούς με τον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων των ανιψιών της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί επίσης στενά τις πέντε χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο του Μαδούρο ως συμμετέχουσες στο σχέδιο μεταφοράς ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ.



Ωστόσο, η εμφάνιση συνεργαζόμενων μαρτύρων σε μια δίκη μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.

Ο Γκρέγκορι περιέγραψε πώς ένας μάρτυρας πέθανε σε ύποπτο τροχαίο δυστύχημα λίγες μέρες πριν καταθέσει εναντίον ενός συγκατηγορούμενου του Νοριέγκα. Ο Γκρέγκορι σημείωσε επίσης τη δολοφονία του πληροφοριοδότη της DEA, Μπάρι Σιλ, από το μισθωμένο όπλο ενός καρτέλ ναρκωτικών στη Λουιζιάνα τη δεκαετία του 1980.



«Δολοφονήθηκε πριν ξεκινήσει η δίκη. Υπήρχαν τέτοια περιστατικά που σε έκαναν να ανησυχείς», είπε ο Γκρέγκορι. «Ένας μάρτυρας που είχε έγγραφα που έψαχνα, και αυτά τα έγγραφα εξαφανίστηκαν».



Άλλοι στην υπόθεση του Νοριέγκα υπέβαλαν αίτηση προστασίας μαρτύρων, παραχωρώντας τις ταυτότητές τους για νέες ταυτότητες, σε πόλεις που αποφάσισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είπε ο Γκρέγκορι.



«Σίγουρα αυτή η επιχείρηση είναι μια βίαιη επιχείρηση», πρόσθεσε ο συνταξιούχος εισαγγελέας του Μαϊάμι.





Ο Μάικλ Νάντλερ, ένας άλλος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας σε υπόθεση εναντίον υψηλόβαθμων Βενεζουελάνων, δήλωσε ότι οι υποθέσεις συνωμοσίας για διακίνηση ναρκωτικών μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αποδειχθούν, λόγω της εξάρτησης από μάρτυρες στο πλαίσιο του εμπορίου ναρκωτικών, αντί να παρακολουθούν τα χρήματα σε υποθέσεις δωροδοκίας αλλοδαπών.



Ο Νάντλερ εργάστηκε στο κατηγορητήριο για ξέπλυμα χρήματος στο Μαϊάμι εναντίον ενός άλλου κορυφαίου αξιωματούχου της Βενεζουέλας, του Άλεξ Σάαμπ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την αμερικανική κράτηση σε μια ανταλλαγή κρατουμένων το 2023 και επέστρεψε στη Βενεζουέλα για να εργαστεί στην κυβέρνηση του Μαδούρο.



«Θα πρέπει να φέρετε κάποιον στο δωμάτιο μαζί του που να λέει ότι το γνώριζε, ότι επέτρεψε να συμβεί ή ότι έκανε κάτι περισσότερο», είπε ο Νάντλερ σχετικά με την απόδειξη μιας υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών.



Το κατηγορητήριο εναντίον του Μαδούρο, ωστόσο, δεν είναι τόσο συγκεκριμένο για τις συναλλαγές όσο ορισμένα κατηγορητήρια για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν αρκετά επεισόδια, ή βινιέτες, στις πλέον δημόσιες κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο, που φαίνεται να υποδηλώνουν ότι έχουν πληροφορίες από μάρτυρες που είχαν στενή πρόσβαση σε αυτόν.



Σε ένα βινιέτα, για παράδειγμα, οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μαδούρο είπε σε άλλους φερόμενους εμπόρους ότι δεν έπρεπε να είχαν μυρίσει περισσότερο από έναν τόνο κοκαΐνης σε μια εμπορική πτήση του 2013 που προσγειώθηκε στο Παρίσι και την οποία κατάσχεσαν οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου.



Οι συγκεκριμένες στιγμές που περιγράφουν οι εισαγγελείς στο κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο συνδέονται με καθεμία από τις πέντε ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις: τις FARC και ELN, οι οποίες παράγουν κοκαΐνη στην Κολομβία, το καρτέλ Sinaloa και τους Zetas, οι οποίοι διακινούσαν κοκαΐνη από την κεντρική Αμερική μέσω του Μεξικού στις ΗΠΑ και την Tren de Aragua, η οποία βοηθά στη μεταφορά κοκαΐνης εκτός Βενεζουέλας.



«Το διάβασα σχεδόν σαν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες», είπε ο Parlovecchio.



Αρκετοί πρώην εισαγγελείς λένε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ήταν πρόθυμο να απαγγείλει κατηγορίες και να συλλάβει τον Μαδούρο μόνο εάν πίστευε ότι η υπόθεση ήταν αρκετά ισχυρή.



Ορισμένοι εισαγγελείς πιστεύουν επίσης ότι ο εκδιωχθείς ηγέτης μπορεί να θέλει να αντιμετωπίσει ενόρκους.



«Νομίζω ότι πιθανότατα αναμένουν μια δίκη», είπε ο Parlovecchio, αναφέροντας πώς οι δύο ανιψιοί του Flores, που ονομάζονται Narcosobrinos, καταδικάστηκαν από ενόρκους για διακίνηση κοκαΐνης το 2016. «Αυτές οι υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών υψηλού επιπέδου τείνουν να οδηγούνται σε δίκη… Όταν έχεις αυτό το είδος υπόθεσης, με έναν κατηγορούμενο που δεν έχει τίποτα να χάσει».



Οι κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο είναι σοβαρές, και ενδεχομένως να επιφέρουν ισόβια κάθειρξη για συνωμοσία και δεκαετίες φυλάκισης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, δήλωσε η Παρλοβέκιο.



Επισήμανε την υπόθεσή της ενώπιον του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης πριν από χρόνια, όπου ο Ελ Τσάπο επίσης δικάστηκε και καταδικάστηκε. Τώρα βρίσκεται στη μοναδική εγκατάσταση Supermax του Γραφείου Φυλακών, στο Κολοράντο, εκτίοντας ισόβια κάθειρξη για την καταδίκη για εγκληματική επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών, συν 30 χρόνια για κατοχή πολυβόλου.





To ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία



Ωστόσο, θα ήταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανοιχτή σε κάποιο είδος διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας με τον συλληφθέντα ηγέτη;



Η συντριπτική πλειοψηφία των ομοσπονδιακών ποινικών υποθέσεων καταλήγει σε ομολογίες ενοχής των κατηγορουμένων, είτε ως μέρος μιας συμφωνίας είτε για να αποφύγουν μια δίκη, σύμφωνα με στοιχεία ομοσπονδιακών δικαστηρίων.



Μια νομική και γεωπολιτική συμφωνία θα μπορούσε να προκύψει ανά πάσα στιγμή που να αφορά τη Βενεζουέλα – ειδικά εάν αλλάξει η κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής ή η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί μετά το τέλος της προεδρίας Τραμπ.





Ωστόσο, ο Γκρέγκορι, ο οποίος εκδίκασε την υπόθεση Νοριέγκα, δήλωσε ότι μια δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών εναντίον ενός ξένου ηγέτη ήταν πάντα πιθανό να βρίσκεται σε εξέλιξη, εν μέρει λόγω της προσπάθειας που απαιτήθηκε για την απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση και τη σύλληψή τους.



«Πιέζαμε συνεχώς για να οδηγήσουμε την υπόθεση σε δίκη και, αν τον κατηγορούσα, σκόπευα να τον δικάσω», δήλωσε ο Γκρέγκορι την Τρίτη σχετικά με την υπόθεση Νοριέγκα.



Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας από την Ουάσιγκτον, αρνήθηκε να σχολιάσει για αυτό το άρθρο.



Ο Πόλακ γνωρίζει καλά τους κατηγορούμενους υψηλού προφίλ με πολιτική οπτική στις υποθέσεις τους, έχοντας προηγουμένως επιλύσει την ποινική υπόθεση εναντίον του Τζούλιαν Ασάνζ.

