Μαδούρο: Επιστρέφει στις 17 Μαρτίου στο δικαστήριο – Το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, οι μώλωπες της συζύγου του και οι λογομαχίες

Προφυλακισμένος θα παραμείνει ο Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου, όπως αποφάσισε η αμερικανική Δικαιοσύνη.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τους αμερικανός ότι ήταν επικεφαλής «διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης» που, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών και συνεργασία με «τρομοκρατικά» αντάρτικα κινήματα και καρτέλ με στόχο την αποστολή τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ρεπορτάζ της η Daily Mail περιγράφει το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον θυμό του.

Ο Μαδούρο τσακώθηκε με τον Πέδρο Ρόχας, έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι είχε φυλακιστεί από το καθεστώς του.

Ο Ρόχας, βρισκόταν στην αίθουσα με τον Μαδούρο να του δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου», αφού ο Ρόχας τον προειδοποίησε ότι θα «πληρώσει» για τα εγκλήματά του.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στο τέλος της 30λεπτης ακροαματικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ένας δικαστής ζήτησε από τον Μαδούρο να σταματήσει να μιλάει, ενώ εκείνος διαμαρτυρόταν για το ότι είχε «απαχθεί» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Χειροπέδες και αλυσίδες

Ο 63χρονος Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας ένα μπλε μπλουζάκι με ένα πορτοκαλί μπλουζάκι από κάτω και καφέ παντελόνι.

Furious fallen dictator Nicolás Maduro's hearing descends into chaos as he gets into shouting match with man claiming he was prisoner of his regime https://t.co/2L35SgNvUE January 5, 2026

Τα χέρια του ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη του και τα έλυσαν καθώς μπήκε στο δικαστήριο από μια πλαϊνή πόρτα. Τα πόδια του ήταν επίσης δεμένα με αλυσίδες.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, φορούσε παρόμοια ρούχα και ήταν επίσης δεμένη με χειροπέδες, καθισμένη στον ίδιο πάγκο με μια πονεμένη έκφραση στο πρόσωπό της.

Καθώς έμπαινε από μια πλαϊνή πόρτα, ο Μαδούρο χαιρέτησε με ένα νεύμα πολλούς ανθρώπους στο ακροατήριο και είπε στα αγγλικά: «Καλή χρονιά».

Ο Μαδούρο και ο Φλόρες φόρεσαν ακουστικά και άκουσαν τη διαδικασία μέσω μεταφραστή. Καθώς η ακρόαση συνεχίζονταν, ο Μαδούρο κρατούσε σημειώσεις σε ένα κίτρινο μπλοκ μπροστά του και φαινόταν ατάραχος.

Σηκώθηκε και έβαλε τα δάχτυλά του στο τραπέζι δίπλα του, καθώς ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διάβαζε μια περίληψη της κατηγορίας εναντίον του, αναφέροντας λεπτομερώς τέσσερις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες κατηγορίες.

Όταν του ζητήθηκε να προσδιορίσει την ταυτότητά του, ο Μαδούρο σηκώθηκε και είπε στο δικαστήριο μέσω του μεταφραστή: «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος. Είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Βρίσκομαι εδώ, απαχθείς, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας».

Ο 92χρονος δικαστής Χέλερσταϊν, διορισμένος από τον Κλίντον, τον διέκοψε και είπε: «Υπάρχει χρόνος και τόπος για να συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω μόνο να ξέρω αν είστε ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Ο Μαδούρο, για λίγο ταπεινωμένος, είπε: «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του δήλωσαν αθώοι. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Μαδούρο είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα Πρόεδρος της Βενεζουέλας».

Η Φλόρες αυτοπροσδιορίστηκε ως «Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας» και δήλωσε ότι ήταν «απολύτως αθώα».

Nicolas Maduro, the ousted president of Venezuela, pleaded not guilty to US federal charges of narco-terrorism and drug trafficking after being seized in a US raid that rattled world leaders and triggered protests outside the New York court https://t.co/oWTbUjHchG pic.twitter.com/c4ZYpT2jXi — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Η «μελανιασμένη» Φλόρες

Καθώς καθόταν στο δικαστήριο, η Φλόρες είχε μελανιές στο πρόσωπό της. Μία στο μέγεθος μπάλας του γκολφ στο μέτωπό της και κάτι που έμοιαζε με μελανιά κάτω από το δεξί της μάτι.

Kατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος της, Μαρκ Ντόνελι, ζήτησε να της γίνει ακτινογραφία, επειδή είχε υποστεί «σημαντικούς τραυματισμούς» κατά τη σύλληψή της. Υπήρχε «κάταγμα ή σοβαροί τραυματισμοί στα πλευρά της», υποστήριξε ο Ντόνελι, αναφερόμενος στις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ζήτησε από τους δικηγόρους να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι το ζευγάρι θα λάβει θεραπεία. «Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με οποιονδήποτε από τους κατηγορούμενους, ενημερώστε με και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι θα λάβετε πλήρη και επαρκή ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο διακεκριμένος ποινικολόγος Μπάρι Πόλακ, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, δήλωσε ότι ο πελάτης του ήταν «αρχηγός ενός κυρίαρχου κράτους» και είχε «όλα τα προνόμια και την ασυλία που αυτό συνεπάγεται».

Σε ένδειξη των πιθανών νομικών προκλήσεων που θα ακολουθήσουν, ο Πόλακ δήλωσε ότι υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας σχετικά με την απαγωγή του.

Πριν από τη λήξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μαδούρο είχε ένα τελευταίο αίτημα προς τον δικαστή, να του επιτραπεί να κρατήσει τις σημειώσεις του από την ακροαματική διαδικασία. Ο δικαστής συμφώνησε.

Ο Μαδούρο προσπάθησε να πάρει μαζί του το στυλό του, αλλά οι Αμερικανοί αστυνόμοι του το αφαίρεσαν. Του επιτράπηκε να κρατήσει μόνο το σημειωματάριό του.

