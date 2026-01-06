Κραν Μοντανά: Ο Δήμος παραδέχτηκε ότι δεν είχε κάνει κανένα έλεγχο στο κτίριο που ξέσπασε η φωτιά επί 5 χρόνια

Εγκληματικές ευθύνες ακόμη και από τον δήμο του Κραν Μοντανά προκύπτουν μετά την φονική πυρκαγιά στο Constellation Bar που στοίχησε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Ο Δήμος του Κραν Μοντανά παραδέχτηκε ότι δεν διεξήγε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κατάστημα που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι’ αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος του Κρα Μοντανά, Νικολά Φερό, σε συνέντευξη Τύπου στο αλπικό θέρετρο, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί δεν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον αφρό ηχομόνωσης στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος. «Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά» ανέφερε επίσης ο Φερό που πρόσθεσε ότι έκλεισαν και άλλο χώρο διασκέδασης με τους ίδιους ιδιοκτήτες του μπαρ. «Απαγορεύουμε τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ λέει πως θέλει να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα – Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης και η απόρριψη της Ματσάδο

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν

Εύθραυστη εκεχειρία Ταϊλάνδης – Καμπότζης: «Παραβιάσατε την κατάπαυση πυρός» λέει η Μπανγκόκ, «συγγνώμη, λάθος» απαντά η Πνομ Πεν