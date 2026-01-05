Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να δικαστεί στο Μανχάταν – Αυτοκινητοπομπή, ελικόπτερα, τεθωρακισμένα και πάνοπλοι αστυνομικοί (Live εικόνα)

Σε δικαστήριο του Μανχάταν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο, από το κέντρο κράτησης όπου βρισκόταν στο Μπρούκλιν.

Η μεταφορά του Μαδούρο έγινε συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και αυτοκινητοπομπής με θωρακισμένα οχήματα.

Preparen los pochoclos y apreten las nalgas kukas 😌, Maduro empieza a hablar 🗣pic.twitter.com/9yfyfvx7Fu — Anto 🇦🇷 (@antooneellap) January 5, 2026

Αργότερα σήμερα αναμένεται να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Η μεταφορά έγινε από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες με κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.

Ο Μαδούρο βγήκε από ένα θωρακισμένο όχημα, φορώντας καφέ φόρμα και κατευθύνθηκε σε ένα ελικόπτερο.

Η μεταφορά του μεταδόθηκε σε ζωντανή σύνδεση από τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

