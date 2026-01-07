search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 20:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 16:25

«H Ρωσία προσέφερε στις ΗΠΑ πλήρη ελευθερία στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα την Ουκρανία» ισχυρίζεται πρώην σύμβουλος του Τραμπ

07.01.2026 16:25
PUTIN-TRUMP-834

Ρώσοι αξιωματούχοι υπέδειξαν το 2019 ότι το Κρεμλίνο θα ήταν πρόθυμο να υποχωρήσει από την υποστήριξή του προς τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Φιόνα Χιλ, σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή.

Οι Ρώσοι επανειλημμένα έθεσαν στο τραπέζι την ιδέα μιας «πολύ παράξενης συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας», δήλωσε η Χιλ κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο το 2019. Τα σχόλιά της εμφανίστηκαν ξανά αυτή την εβδομάδα και κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η Χιλ είπε ότι η Ρωσία προώθησε την ιδέα μέσω άρθρων στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονταν στο Δόγμα Μονρόε – μια αρχή του 19ου αιώνα κατά την οποία οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στην ευρωπαϊκή ανάμειξη στο Δυτικό Ημισφαίριο και σε αντάλλαγμα συμφώνησαν να μείνουν έξω από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο Τραμπ επικαλέστηκε το Δόγμα Μονρόε για να δικαιολογήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Παρόλο που οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν ποτέ επίσημη προσφορά, ο τότε πρέσβης της Μόσχας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατόλι Αντόνοφ, υπαινίχθηκε πολλές φορές ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν όπως επιθυμούν στη Βενεζουέλα, εάν οι ΗΠΑ έκαναν το ίδιο για τη Ρωσία στην Ευρώπη, δήλωσε η Χιλ στο Associated Press αυτή την εβδομάδα.

«Πριν υπήρχε μια υπόδειξη, ένα σκούντημα, ένα κλείσιμο ματιού, τι θα λέγατε να κάνουμε μια συμφωνία;» Αλλά κανείς (στις ΗΠΑ) δεν ενδιαφερόταν τότε», είπε η Χιλ.

Ο Τραμπ έστειλε τη Χιλ – τότε ανώτερη σύμβουλό του για τη Ρωσία και την Ευρώπη – στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2019 για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Όπως υποστήριξε η ίδια, είπε σε Ρώσους αξιωματούχους ότι «η Ουκρανία και η Βενεζουέλα δεν σχετίζονται μεταξύ τους».

Εκείνη την εποχή, είπε, ο Λευκός Οίκος ήταν σύμφωνος με τους συμμάχους στην αναγνώριση του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινού προέδρου της χώρας.

Αλλά επτά χρόνια αργότερα, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Μετά την εκδίωξη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι τώρα θα «τρέχουν» την πολιτική για τη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ έχει επίσης ανανεώσει την απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία – μια αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας και μέρος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ – και απείλησε να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας με πρόσχημα τη διευκόλυνση της παγκόσμιας πώλησης κοκαΐνης.

Το Κρεμλίνο θα «ενθουσιαστεί» με την ιδέα ότι μεγάλες χώρες – όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα – αποκτούν σφαίρες επιρροής επειδή αποδεικνύει ότι «η δύναμη αποδίδει δίκιο», δήλωσε η Χιλ.

Οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα δυσκολεύουν τους συμμάχους του Κιέβου να καταδικάσουν τα σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «παράνομα» επειδή «μόλις είχαμε μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ ανέλαβαν – ή τουλάχιστον αποκεφάλισαν την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας – χρησιμοποιώντας φανταστικά επιχειρήματα», δήλωσε ο Χιλ στο AP.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την επιδρομή της στη Βενεζουέλα ως επιχείρηση επιβολής του νόμου και επέμεινε ότι η σύλληψη του Μαδούρο ήταν νόμιμη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει σχολιάσει την στρατιωτική επιχείρηση για την εκδίωξη του Μαδούρο, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δηλώσεις που καταδικάζουν την «επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Πώς οι δικηγόροι του Μαδούρο θα μπορούσαν να πετύχουν την απελευθέρωσή του

Ο Τραμπ αναμένει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την Βενεζουέλα

Τεταμένες ισορροπίες στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό πετρελαιοφόρο από τη Βενεζουέλα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antonio costa new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

laiki agora 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία – Κανονικά η λειτουργία τους από την Παρασκευή

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

MINNEAPOLIS
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω επιχείρησης καταστολής της ICE στη Μινεάπολη (Video)

elikoptero-rosia
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου Ρώσος μεγιστάνας – Σοκάρει το βίντεο της πτώσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

trakter-ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 20:44
antonio costa new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

laiki agora 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία – Κανονικά η λειτουργία τους από την Παρασκευή

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

1 / 3