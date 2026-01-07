«H Ρωσία προσέφερε στις ΗΠΑ πλήρη ελευθερία στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα την Ουκρανία» ισχυρίζεται πρώην σύμβουλος του Τραμπ

Ρώσοι αξιωματούχοι υπέδειξαν το 2019 ότι το Κρεμλίνο θα ήταν πρόθυμο να υποχωρήσει από την υποστήριξή του προς τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα με αντάλλαγμα ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Φιόνα Χιλ, σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή.

Οι Ρώσοι επανειλημμένα έθεσαν στο τραπέζι την ιδέα μιας «πολύ παράξενης συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας», δήλωσε η Χιλ κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο το 2019. Τα σχόλιά της εμφανίστηκαν ξανά αυτή την εβδομάδα και κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Η Χιλ είπε ότι η Ρωσία προώθησε την ιδέα μέσω άρθρων στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονταν στο Δόγμα Μονρόε – μια αρχή του 19ου αιώνα κατά την οποία οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στην ευρωπαϊκή ανάμειξη στο Δυτικό Ημισφαίριο και σε αντάλλαγμα συμφώνησαν να μείνουν έξω από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο Τραμπ επικαλέστηκε το Δόγμα Μονρόε για να δικαιολογήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Παρόλο που οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν ποτέ επίσημη προσφορά, ο τότε πρέσβης της Μόσχας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατόλι Αντόνοφ, υπαινίχθηκε πολλές φορές ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν όπως επιθυμούν στη Βενεζουέλα, εάν οι ΗΠΑ έκαναν το ίδιο για τη Ρωσία στην Ευρώπη, δήλωσε η Χιλ στο Associated Press αυτή την εβδομάδα.

«Πριν υπήρχε μια υπόδειξη, ένα σκούντημα, ένα κλείσιμο ματιού, τι θα λέγατε να κάνουμε μια συμφωνία;» Αλλά κανείς (στις ΗΠΑ) δεν ενδιαφερόταν τότε», είπε η Χιλ.

Ο Τραμπ έστειλε τη Χιλ – τότε ανώτερη σύμβουλό του για τη Ρωσία και την Ευρώπη – στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2019 για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Όπως υποστήριξε η ίδια, είπε σε Ρώσους αξιωματούχους ότι «η Ουκρανία και η Βενεζουέλα δεν σχετίζονται μεταξύ τους».

Εκείνη την εποχή, είπε, ο Λευκός Οίκος ήταν σύμφωνος με τους συμμάχους στην αναγνώριση του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινού προέδρου της χώρας.

Αλλά επτά χρόνια αργότερα, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Μετά την εκδίωξη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι τώρα θα «τρέχουν» την πολιτική για τη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ έχει επίσης ανανεώσει την απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία – μια αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας και μέρος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ – και απείλησε να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας με πρόσχημα τη διευκόλυνση της παγκόσμιας πώλησης κοκαΐνης.

Το Κρεμλίνο θα «ενθουσιαστεί» με την ιδέα ότι μεγάλες χώρες – όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα – αποκτούν σφαίρες επιρροής επειδή αποδεικνύει ότι «η δύναμη αποδίδει δίκιο», δήλωσε η Χιλ.

Οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα δυσκολεύουν τους συμμάχους του Κιέβου να καταδικάσουν τα σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «παράνομα» επειδή «μόλις είχαμε μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ ανέλαβαν – ή τουλάχιστον αποκεφάλισαν την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας – χρησιμοποιώντας φανταστικά επιχειρήματα», δήλωσε ο Χιλ στο AP.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την επιδρομή της στη Βενεζουέλα ως επιχείρηση επιβολής του νόμου και επέμεινε ότι η σύλληψη του Μαδούρο ήταν νόμιμη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει σχολιάσει την στρατιωτική επιχείρηση για την εκδίωξη του Μαδούρο, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δηλώσεις που καταδικάζουν την «επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

