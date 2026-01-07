search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 21:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 17:24

Στην κηδεία της Μπαρντό παραβρέθηκε η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν

07.01.2026 17:24
bardot

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ήταν μία από τους λίγους πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην κηδεία της θρυλικής ηθοποιού του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό την Τετάρτη.

Η Λεπέν εντοπίστηκε από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να φτάνει σε μια καθολική εκκλησία στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, όπου η Μπαρντό πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής της πριν πεθάνει στις 28 Δεκεμβρίου.

Η πολιτικός περιέγραψε την παρουσία της ως μια «ιδιωτική και φιλική» χειρονομία για να εκφράσει την «αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό» της για την πρώην ηθοποιό και τραγουδίστρια, η οποία πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Η Μπαρντό έγινε γνωστή ως ένα από τα αστέρια των κλασικών ταινιών του γαλλικού Νέου Κύματος από cult σκηνοθέτες όπως ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ στις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Πολιτικά, άρχισε να υποστηρίζει τη Λεπέν κατά την πρώτη της προεδρική υποψηφιότητα το 2012, και ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ήταν πρώην σύμβουλος του πατέρα της Λεπέν, Ζαν-Μαρί.

Ενώ η Μπαρντό ήταν ευρέως γνωστή για την υπεράσπισή της για τα δικαιώματα των ζώων, έγινε επίσης πρωτοσέλιδο σε αρκετές περιπτώσεις για ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και ομοφοβικά σχόλια – τα οποία της χάρισαν πέντε ξεχωριστές ποινικές ποινές για «υποκίνηση μίσους».

Ενώ συντηρητικές και ακροδεξιές προσωπικότητες κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εγκωμιαστικές εκδηλώσεις τιμής μετά τον θάνατο της Μπαρντό – ένας από τους συμμάχους της Λεπέν, ο Ερίκ Σιοτί, ζήτησε ακόμη και εθνικό φόρο τιμής, αν και η ίδια η οικογένεια της Μπαρντό αντιτάχθηκε στην χειρονομία – οι αντιδράσεις στην αριστερά ήταν πιο λεπτές ή απούσες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν ανέφερε τα εμπρηστικά σχόλια της Μπαρντό στον επικήδειό του — αποτίοντας αντ’ αυτού φόρο τιμής σε έναν «θρύλο του αιώνα».

Διαβάστε επίσης:

Ο παγετός παραλύει την Ευρώπη: Χάος στις μεταφορές, ακυρώθηκαν πτήσεις, διακοπές ρεύματος, πίστες για σκι οι δρόμοι (Photos)

«Ντόναλντ σε ικετεύω»: Ο Τραμπ κόμπασε ότι ανάγκασε τον Μακρόν να ανεβάσει 200% τις τιμές των φαρμάκων

Η Ουκρανία προωθεί την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Άρτα – Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο – Πτήση δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα

eksafanisi-xamogelo-paidiou-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας – Αγνοείται από τις 22/12

tanker-russia-venezuela-345
ΚΟΣΜΟΣ

Από τις απαγωγές στις πειρατείες: Καρέ καρέ το αμερικανικό ρεσάλτο σε δύο τάνκερ – Η οργή της Μόσχας και οι νέες απειλές ΗΠΑ

antonio costa new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

laiki agora 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία – Κανονικά η λειτουργία τους από την Παρασκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

trakter-ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 21:00
keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Άρτα – Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο – Πτήση δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα

eksafanisi-xamogelo-paidiou-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας – Αγνοείται από τις 22/12

tanker-russia-venezuela-345
ΚΟΣΜΟΣ

Από τις απαγωγές στις πειρατείες: Καρέ καρέ το αμερικανικό ρεσάλτο σε δύο τάνκερ – Η οργή της Μόσχας και οι νέες απειλές ΗΠΑ

1 / 3