Στην κηδεία της Μπαρντό παραβρέθηκε η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ήταν μία από τους λίγους πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην κηδεία της θρυλικής ηθοποιού του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό την Τετάρτη.

Η Λεπέν εντοπίστηκε από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να φτάνει σε μια καθολική εκκλησία στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, όπου η Μπαρντό πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής της πριν πεθάνει στις 28 Δεκεμβρίου.

Η πολιτικός περιέγραψε την παρουσία της ως μια «ιδιωτική και φιλική» χειρονομία για να εκφράσει την «αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό» της για την πρώην ηθοποιό και τραγουδίστρια, η οποία πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Η Μπαρντό έγινε γνωστή ως ένα από τα αστέρια των κλασικών ταινιών του γαλλικού Νέου Κύματος από cult σκηνοθέτες όπως ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ στις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Πολιτικά, άρχισε να υποστηρίζει τη Λεπέν κατά την πρώτη της προεδρική υποψηφιότητα το 2012, και ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ήταν πρώην σύμβουλος του πατέρα της Λεπέν, Ζαν-Μαρί.

Ενώ η Μπαρντό ήταν ευρέως γνωστή για την υπεράσπισή της για τα δικαιώματα των ζώων, έγινε επίσης πρωτοσέλιδο σε αρκετές περιπτώσεις για ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και ομοφοβικά σχόλια – τα οποία της χάρισαν πέντε ξεχωριστές ποινικές ποινές για «υποκίνηση μίσους».

Ενώ συντηρητικές και ακροδεξιές προσωπικότητες κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εγκωμιαστικές εκδηλώσεις τιμής μετά τον θάνατο της Μπαρντό – ένας από τους συμμάχους της Λεπέν, ο Ερίκ Σιοτί, ζήτησε ακόμη και εθνικό φόρο τιμής, αν και η ίδια η οικογένεια της Μπαρντό αντιτάχθηκε στην χειρονομία – οι αντιδράσεις στην αριστερά ήταν πιο λεπτές ή απούσες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν ανέφερε τα εμπρηστικά σχόλια της Μπαρντό στον επικήδειό του — αποτίοντας αντ’ αυτού φόρο τιμής σε έναν «θρύλο του αιώνα».

